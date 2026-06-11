ARA A PORTADA
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Gairebé dues multes a la setmana des que la zona de baixes emissions va entrar en funcionament a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
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"Com estan anant els exàmens i què voleu estudiar?": els protagonistes de la Selectivitat a Sabadell responen Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sebastián Moralo, magistrat del Suprem i pregoner: "Badia em va salvar la vida" Marc Béjar Permanyer
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José María Macías, magistrat del Constitucional i pregoner: "És atípic que un jutge faci un pregó; normalment, no som gent de l'espectacle" Marc Béjar Permanyer
Denunciant per violència de gènere: “No tinc cap blau, però sí una ferida molt profunda”
Denunciar anys després dels fets és un dels principals obstacles amb què es troben moltes víctimes de violència de gènere