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La Crida celebra l’amnistia de Maties Serracant però denuncia que arriba "massa tard"

Sabadell

La formació reivindica el paper del seu exalcalde durant l’1 d’Octubre, reclama l’arxivament de totes les causes pendents i insta a recuperar la mobilització en defensa dels represaliats.

  • Oriol Rifer, portaveu i alcaldable de la Crida -
Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 19:31

La Crida per Sabadell ha celebrat que s’hagi fet efectiva l’amnistia a l’exalcalde de Sabadell Maties Serracant, encausat per desobediència per haver facilitat la celebració del referèndum de l’1 d’Octubre a la ciutat. La formació considera que la decisió suposa un pas important, però lamenta que arribi "massa tard", ja que "encara hi ha més de dos-cents casos pendents de resolució relacionats amb la repressió del moviment independentista".

El portaveu de la Crida, Oriol Rifer, ha reivindicat l’actuació del govern municipal durant aquella jornada. "Aquell U d’Octubre, amb la Crida a l’alcaldia, es van prendre decisions que van posar la institució al servei de la voluntat del poble i van facilitar la celebració del referèndum a la nostra ciutat", ha afirmat. Segons Rifer, el procés judicial contra Serracant és "una demostració més d’un estat autoritari que ataca constantment els drets del poble català".

La formació també ha expressat el seu suport als represaliats que continuen encausats, especialment als veïns de Sabadell vinculats al cas dels CDR del 23-S. En aquest sentit, Rifer ha qualificat d'"inconcebible" que encara no s’hagin resolt aquestes causes mentre "sí que ha passat amb els policies que van fer abús de l’autoritat amb actuacions violentes i desproporcionades".

 

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