ARA A PORTADA
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Sabadell Nova data per a la rehabilitació dels pisos amb defectes estructurals dels Merinals Albert Acín Serra
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Sabadell "Està caient el sostre del lavabo": veïns dels Merinals confien que les obres de rehabilitació comencin aviat Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell Mor una persona i una altra queda ferida greu en un xoc frontal a la carretera de Matadepera Sergi Gonzàlez Reginaldo | Marc Béjar Permanyer
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Sabadell En estat molt greu una dona atropellada després d'un accident a la B-124 Marc Béjar Permanyer
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La Crida celebra l’amnistia de Maties Serracant però denuncia que arriba "massa tard"
Sabadell
La formació reivindica el paper del seu exalcalde durant l’1 d’Octubre, reclama l’arxivament de totes les causes pendents i insta a recuperar la mobilització en defensa dels represaliats.