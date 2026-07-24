ARA A PORTADA

En estat molt greu una dona atropellada després d'un accident a la B-124

Sabadell

La carretera entre Sabadell i Castellar ha quedat tallada durant més d'una hora

  • Bombers i efectius del SEM atenen la persona atropellada a la B-124 -
Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 17:21
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 18:22

La carretera de Sabadell a Castellar (B-124) ha quedat tallada al trànsit aquest divendres durant més d'una hora per l'atropellament d'una dona a la via. Segons informen fonts dels Bombers de la Generalitat, la víctima viatjava en un camió de neteja quan s'ha vist implicada en una col·lisió amb una grua que portava un altre vehicle al damunt. El camió d'Smatsa ha quedat avariat al carril del mig, en direcció a Castellar, a l'altura del Punt Blau. En sortir del camió, un tercer turisme que circulava darrere no l’ha vist i l’ha atropellada. A conseqüència del succés, la treballadora ha hagut de ser traslladada al Parc Taulí de Sabadell en estat molt greu. Presentava fractures a la cama, a més d'altres traumatismes. 

Els Bombers s'hi han desplaçat amb cinc dotacions, de Sabadell i Castellar. També han treballat a la zona el SEM, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, que han regulat el trànsit mentre s'atenia la persona ferida, que havia quedat estesa a l'asfalt. Abans de les sis, la circulació ha recuperat la normalitat.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades