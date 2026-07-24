ARA A PORTADA
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Sabadell Nova data per a la rehabilitació dels pisos amb defectes estructurals dels Merinals Albert Acín Serra
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Sabadell "Està caient el sostre del lavabo": veïns dels Merinals confien que les obres de rehabilitació comencin aviat Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell Mor una persona i una altra queda ferida greu en un xoc frontal a la carretera de Matadepera Sergi Gonzàlez Reginaldo | Marc Béjar Permanyer
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Sabadell En estat molt greu una dona atropellada després d'un accident a la B-124 Marc Béjar Permanyer
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Dos ferits en una topada entre dos patinets elèctrics a Sabadell
Sabadell
El succés ha tingut lloc a tocar de la carretera de Barcelona