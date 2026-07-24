ARA A PORTADA

Dos ferits en una topada entre dos patinets elèctrics a Sabadell

Sabadell

El succés ha tingut lloc a tocar de la carretera de Barcelona

  • Ampli desplegament per una topada entre dos patinets a Sabadell -
Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 18:30
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 18:53

Una topada entre dos patinets elèctrics ha deixat dues persones ferides a Sabadell. De moment, es desconeix el seu pronòstic, tot i que diversos testimonis alerten de la gravetat d'un dels implicats. El succés ha tingut lloc aquest divendres, a les sis de la tarda, a la confluència entre el passeig d'Espronceda i la carretera de Barcelona, al barri de la Creu de Barberà. Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, efectius del SEM i els Mossos d'Esquadra. Segons testimonis, un dels afectats hauria quedat inconscient després de la topada. Després de ser atès al lloc, ha estat traslladat a l'hospital Taulí. Els equips d'emergències han treballat en el lloc amb un ampli desplegament.

  • Ampli desplegament per una topada entre dos patinets a Sabadell
  • Ampli desplegament per una topada entre dos patinets a Sabadell
  • Ampli desplegament per una topada entre dos patinets a Sabadell
  • Ampli desplegament per una topada entre dos patinets a Sabadell

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades