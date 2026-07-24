"Està caient el sostre del lavabo": veïns dels Merinals confien que les obres de rehabilitació comencin aviat

Veïns dels Merinals ja descompten els dies que queden perquè comencin les obres de rehabilitació de 170 pisos del polígon Arraona-Merinals que tenen desperfectes estructurals. La previsió és que s’iniciïn el setembre, i han de permetre solucionar esquerdes, humitats, bigues en mal estat, etc. Les obres les gestionen les diferents comunitats de veïns, amb el suport de l'Ajuntament, i les finançarà la Generalitat, amb una aportació d'1,7 milions d'euros.
Una de les veïnes que viu en un dels blocs on es farà la intervenció els pròxims mesos, Adelaida Castaño Castellano, explica que “és important que es facin les obres perquè pot caure el pis. Queden 14 edificis i els altres els han tirat a terra i fet nous, però tots estan fets amb el mateix material. Poden dir el que vulguin que tots aquests pisos també tenen problemes”. La veïna detalla que ha estat informada del procediment; a la seva escala, el mes passat hi va haver reunió informativa per donar a conèixer els detalls de les obres i la logística necessària. “Com més aviat comencin, abans acabaran”, confia.
“Fa anys” que els pisos estan en aquesta situació i qui més qui menys s’hi ha acostumat. Però això vol dir que, en els habitatges afectats, es repeteixen situacions com esquerdes al sostre del lavabo o bigues en mal estat. Els tècnics van visitar tots els pisos per detectar les reparacions que s’han de fer i, com en el cas de Castaño, al lavabo hi ha una part del sostre on es va fer una obertura. Però, com reconeix, “van fer un forat per mirar la biga i l’han tapat, passarà pel lavabo i l’habitació. Després, quan piquin, ja veurem. No és el mateix un forat que quan ho obres i ho veus tot”.
La rehabilitació del pis de Juan López Chacon també està prevista, però és en un bloc diferent del d’Adelaida Castaño i, de moment, està en tramitació. “Des de fa set o vuit anys”, recorda, “està caient el sostre del lavabo. Em pot caure a sobre i com que visc sol és un perill”. “Ho han vingut a mirar”, però no sé quan ho faran, apunta. Viu en aquest habitatge dels Merinals des de finals dels anys 60, i agraeix que la rehabilitació l’assumeixi la Generalitat perquè comenta que té pocs ingressos i li costaria assumir-ne el cost.
Queden pendents, de moment, les millores previstes a l’espai públic, com també altres que es puguin fer als edificis. Per exemple, no tenen ascensor. Juan López viu en un primer, que equival a uns baixos, però s’ha d’esforçar per pujar el parell de graons que hi ha per accedir a l’edifici i la majoria pugen fins a cinc plantes. Al carrer, Adelaida Castaño creu que les millores que fan falta són clares: renovació de les voreres i major il·luminació, especialment.