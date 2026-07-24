El Suprem aplica la llei d'amnistia a l'exalcalde de Sabadell Maties Serracant

El Tribunal Suprem (TS) ha aplicat la llei d'amnistia a l'exalcalde de Sabadell Maties Serracant, a més de l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament Roger Torrent i als també exmembres de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado; i a tres activistes més. Els membres de la Mesa havien estat encausats per desobediència, el TSJC els havia absolt i la fiscalia havia recorregut. Serracant havia estat condemnat per desobediència, mentre que els activistes ho havien estat per desordres públics. En les diferents resolucions judicials, quatre en total, el Suprem afirma que "queden amnistiats els actes protagonitzats" per aquestes persones. Aquesta decisió arriba després del pronunciament del TJUE de la setmana passada.
Serracant, que era alcalde de la ciutat durant l'1-O, havia estat condemnat per desobediència greu, a quatre mesos d’inhabilitació, i una multa de 1.800 euros. El Suprem i la fiscalia van reconèixer el 2024 que se li podia aplicar l'amnistia, però se li va suspendre el seu procediment per esperar que el TC resolgués un altre cas.
Pel que fa als activistes, un és Oriol Calvo, condemnat a 4 anys, un mes i 16 dies de presó pel delicte de desordres públics i atemptat contra l'autoritat pels incidents de l'octubre de 2019 al passeig de Gràcia de Barcelona. El TSJC el va absoldre del delicte d'atemptat i li va reduir la pena a un any i mig de presó per desordres públics. La fiscalia ho va recórrer al Suprem, que ara l'ha amnistiat. Els altres dos activistes amnistiats són Mohcine El Mesbahy i Abdessabour Al Youbi. Cadascun va ser condemnat a un any i mig de presó pels incidents davant els jutjats de Girona l'octubre de 2019, quan es va conèixer la sentència de l'alt tribunal per l'1-O. Al Youbi va presentar un recurs de cassació, i el Suprem fa ara extensiva l'amnistia a ell i també a El Mesbahy, en considerar que tots dos havien estat condemnats pels mateixos fets. En el cas dels tres activistes, les resolucions del Suprem estableixen que van actuar en el context d'un acte contra la sentència del procés i, per tant, "compleixen amb l'àmbit objectiu d'aplicació" de la norma.