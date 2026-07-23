Polèmica pel cartell de Barraques: l'Ajuntament, Sant Fèlix i un cotxe policial en flames, i el Llaminer penjat d'un arbre

El cartell de les Barraques de la Festa Major de Sabadell 2026 ha desfermat una intensa polèmica després de la seva publicació a xarxes socials. La il·lustració, obra de la il·lustradora Laia Dalmases, combina referències al patrimoni de la ciutat, iconografia medieval i elements reivindicatius en una composició on apareixen edificis emblemàtics envoltats de flames, un vehicle policial incendiat, el Llaminer penjat "com si fos Judes suïcidant-se" i el lema ACAB ("All Cops Are Bastards").
Poc després de presentar-se el cartell, la mateixa autora va explicar el significat de l'obra a través de les seves xarxes socials. Dalmases va detallar que s'havia inspirat en els còdexs medievals, la pintura romànica, Giotto i especialment en Pieter Bruegel el Vell per recrear una escena festiva plena de simbolisme. Entre els elements representats hi ha l'Ajuntament, l'església de Sant Fèlix i l'edifici dels Jardinets de la Caixa, "medievalitzats" i en flames, una imatge que, segons assenyala, remet a representacions com la destrucció de Babilònia.
L'autora també explica que el cartell incorpora figures pròpies de l'imaginari popular sabadellenc, com els personatges del seguici festiu, un trobador, una bruixa i diverses escenes inspirades en l'art medieval. "Una mica de la rauxa que mereixem i ens caracteritza", afirma, abans d'afegir una clara càrrega política en assegurar que "sense foc, no hi ha festes que valguin, així que cremem-ho tot i ACABem amb l'ordenança de civisme i la idea de ciutat del PSC".
La reacció del Govern municipal no s'ha fet esperar. En un comunicat, l'executiu local condemna "de manera rotunda" el cartell en considerar que incita a l'odi i a la violència. Segons sosté, la presència d'un cotxe de policia en flames, edificis públics incendiats, la figura del Llaminer penjat i missatges com ACAB són "absolutament incompatibles amb els valors de convivència i respecte que han de presidir qualsevol activitat vinculada a la Festa Major".
L'Ajuntament defensa que "en una ciutat diversa com Sabadell no es pot normalitzar ni justificar cap imatge que glorifiqui la violència o que assenyali col·lectius, institucions o persones" i subratlla que "la violència no és admissible en cap cas". Per aquest motiu, ha reclamat als organitzadors la retirada immediata del cartell i que s'elimini qualsevol referència al consistori, ja que assegura que no comparteix ni avala el seu contingut.
A més, el Govern ha anunciat que el cartell no formarà part de cap espai, material o plataforma de la programació oficial de la Festa Major. En cas que els organitzadors mantinguin la imatge, el cas es traslladarà a la Comissió de Convivència perquè valori les mesures que corresponguin. "Sabadell no avalarà ni legitimarà continguts que promouen l'odi o la violència", conclou el comunicat municipal.