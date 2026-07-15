El Gran Germán, pregoner de la Festa Major de Sabadell 2026

El Gran Germán serà el pregoner de Sabadell. "Yabadumba!" és molt probable que exclami, una mena de proclama festiva que ha convertit en segell personal. L'exparticipant de Gran Hermano, col·laborador de Flaixbac, personatge excèntric amb una llarga trajectòria per tota mena de places televisives i discoteques oferirà el tret de sortida de la Festa Major 2026, des del balcó de l'Ajuntament.
El moment de revelar el nom ha estat curiós, a l'acte de presentació de la Festa Major al Saló del Principal. L'alcaldessa, Marta Farrés, ha jugat a una mena de Qui és qui: "És un home... És mediàtic... És conegut per la tele, però sobretot la ràdio... S'inventa cançons de ciutats!". Hi ha hagut un esclat de rialles. "És molt hiperactiu", ha continuat. Aleshores, ha fet acte de presència amb un dels seus crits: "Saba-Saba...!".
Promet emocions fortes: “Prepareu-vos. Ahir ja vaig estar maquinant idees i assajaré durant l’estiu...”, comentava. Va explicar que amb la seva mare, que “ho veurà des del cel”, ja havia parlat de la il·lusió que li faria ser pregoner. “Aquí hi ha la gent que estimo de debò. Allà on vaig llueixo orgullós el nom de Sabadell”.
Serà a les 21h a la plaça de Sant Roc. La festa continuarà amb l'espectacle inaugural Cupido punxa aquesta nit, una producció plena de talent local per reivindicar "la necessitat de compartir la música perquè soni a tot arreu". La inauguració de la festa continuarà amb la cercavila de gegants i l'actuació del cantautor Roger Padrós.