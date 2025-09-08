Un castell de focs de ‘gamma alta’

Com és tradició, un dels plats forts de la Festa Major arribarà aquest dilluns el vespre, primer amb el castell de focs i a continuació amb l’actuació de l’orquestra gironina Di-Versiones, per posar punt final a quatre dies de festa amb centenars d’activitats per a tots els sabadellencs.
Enguany, novament, l’empresa de Canyelles Pirotècnia Igual serà l’encarregada de posar llum al cel de Sabadell, a partir de les 22 h, des de l’Eix Macià. A diferència del que ha succeït els darrers anys, “el castell de focs s’allargarà fins als divuit minuts. L’Ajuntament de Sabadell ha decidit dedicar-hi més recursos, incrementant el pressupost”, explica Albert Rovira, un dels responsables de l’àrea d’espectacles de la companyia de pirotècnia. Un fet que provocarà que s’augmenti un terç més la pólvora, fins a fregar la mitja tona i que converteix el castell de focs d’enguany en un espectacle pirotècnic de gamma alta, per la seva durada, fregant els 20 minuts de pirotècnia ininterrompuda.
De cara a l’espectacle, hi haurà les “tradicionals palmeres, efectes de figures de cors, de flors, cares somrients i pluges d’estels”, en un xou pirotècnic ple de dinamisme, gràcies a la digitalització del llançament de coets que permet enlairar-ne més, a més velocitat, en comparació amb el llançament manual. La traca final no deixarà a ningú indiferent, que serà “apoteòsic i potent”. Per a la preparació dels 460 quilos de pólvora, hi haurà “entre set i vuit treballadors, que per l’estil de muntatge d’un dia, ho deixarem enllestit entre les 19 h i les 20 h”, afegeix Rovira.
Visible des de molts punts
Dilluns a les 22 h. El dia i l’hora del castell de focs no canvia mai i és una data assenyalada per molts sabadellencs, que no es volen perdre l’espectacle i, milers de persones, el van a veure de ben a prop des de l’Eix Macià, ja que és un espai obert i el llançament es fa des del parc de Catalunya.
Però no tothom hi pot anar i altres persones el veuen des d’altres punts de la ciutat. El castell de focs que es veurà a Sabadell, diuen, és únic, perquè està pensat per la ciutat i, sobretot, pel lloc de llançament que tindrà. L’últim esclat marcarà el final de la Festa Major. Orquestra Di-Versiones podrà pujar a l’escenari per celebrar el final de festa i la Festa Major de Sabadell 2025 haurà arribat al seu final. Per això, però, encara queden moltes hores de gaudi i sabadellenquisme.