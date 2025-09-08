FOTOS | Milers de bicicletes omplen els carrers de Sabadell

La bicicletada popular de la Festa Major de Sabadell del 2025 s'ha dut a terme aquest dilluns al matí i hi han assistit milers de persones, que no han volgut perdre's la data tan assenyalada del programa familiar. La proposta, enguany amb un recorregut diferent arran del canvi de sentit de la ruta habitual, sumava un total de vuit quilòmetres, aproximadament. La distància, però, no ha privat als més petits ni als més grans de participar en la multitudinària trobada, que ha estat un èxit rotund, i el canvi de ruta ha afavorit que tothom pogués assumir el desnivell de la passejada –totalment cooperativa i popular, i en cap cas competitiva–.

Fotos de Víctor Castillo

La pedalada d`enguany, amb milers de participants

Víctor Castillo

