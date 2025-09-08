ARA A PORTADA

Festa Major

FOTOS | Milers de bicicletes omplen els carrers de Sabadell

Com cada any, aquest dilluns al matí s'ha dut a terme la pedalada popular

  • La pedalada d'enguany, amb milers de participants -
Publicat el 08 de setembre de 2025 a les 15:28
Actualitzat el 08 de setembre de 2025 a les 15:30

La bicicletada popular de la Festa Major de Sabadell del 2025 s'ha dut a terme aquest dilluns al matí i hi han assistit milers de persones, que no han volgut perdre's la data tan assenyalada del programa familiar. La proposta, enguany amb un recorregut diferent arran del canvi de sentit de la ruta habitual, sumava un total de vuit quilòmetres, aproximadament. La distància, però, no ha privat als més petits ni als més grans de participar en la multitudinària trobada, que ha estat un èxit rotund, i el canvi de ruta ha afavorit que tothom pogués assumir el desnivell de la passejada –totalment cooperativa i popular, i en cap cas competitiva–. 

Fotos de Víctor Castillo

