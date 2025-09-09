Per què el preu de la cervesa s'ha disparat un 150% als concerts de Festa Major?

Acompanyar el teu concert preferit de Festa Major d'un got de cervesa ha estat un 150% més car que dos anys enrere. El preu s'ha disparat dels 2 als 5 euros, un augment que equipara una festa popular a festivals barcelonins com el Primavera Sound, el Cruïlla i el Sónar. Per què? No és cosa d'aranzels. El motiu és que la barra abans era gestionada per les entitats que organitzen les barraques, que oferien preus populars amb l'únic interès lucratiu de finançar les activitats que duen a terme durant l'any per als sabadellencs. El servei ha quedat a mans d'una empresa privada.
El trasllat de les barraques a l'aparcament de Can Feu-Gràcia va ser forçat dos anys enrere per la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) perquè les entitats no se sentien còmodes a l'Espai Concerts de l'Eix Macià. Aquest moviment va fer que la gestió de les barres quedés buida i no hi hagués el topall que aplica la CFPS, que ha mantingut preus perquè considera que la "Festa Major ha de ser popular i accessible a tothom".
El consum d'alcohol en un concert no és un servei de primera necessitat que exigeixi preus assequibles. Però l'aigua no s'escapa de l'augment: l'ampolleta ha passat a costar 3 euros. Ara el preu del combinat és de 8 euros, mentre que el del xarrup és de 3.
Un altre assumpte que ha generat recel és que hi ha l'opció de comprar un got reutilitzable per un euro, tal com regulen les bases de l'Ajuntament de Sabadell per a obtenir la licitació. Però el got no es pot tornar, per la qual cosa en el millor dels casos acabarà engrandint la torre desada a l'armari de la cuina, si no es trenca o s'abandona durant la nit. Es fa més complicada la circularitat, tal com assenyalen estudis com la Guia per la Transició Ecosocial dels esdeveniments i festivals de cultura, impulsat pel Teler Cooperatiu. El manual sosté que no té sentit fabricar gots per a cada esdeveniment, perquè igualment es genera un impacte mediambiental. Per tant, s'hauria de poder retornar a la barra. Si el neteges i el tornes a utilitzar, té entre 5 i 10 anys de vida, segons la guia.