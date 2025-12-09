Farrés refà el govern després de la sortida de Junts: "Mantindrem els pactes que vam fer"

La sortida dels dos regidors de Junts per Sabadell, Lluís Matas i Katia Botta, del govern municipal obliga a refer l'estructura de l'executiu de Marta Farrés, que ha presentat un cartipàs que mantindrà la feina iniciada pels juntaires. La nova organització recupera les quatre àrees de treball que es van establir a principis de mandat i desapareix la cinquena tinença d'alcaldia. "Mantenim els projectes que vam pactar amb Junts perquè creiem que son bons per Sabadell", ha exposat l'alcaldessa Marta Farrés durant la presentació del nou esquema de govern.
L'alcaldessa ha volgut reconèixer la tasca de Matas i Botta i ha recalcat que "el govern sempre ha tingut la mà estesa" i ha mantingut "una cultura de pactes més enllà del resultat electoral". D'altra banda, sosté que el trencament del pacte respon a una "crisi interna de Junts" i no pas "a una decisió del govern", i afegeix també que "els regidors de Junts han posat Sabadell per davant de les sigles de partit. D'altra banda, la sortida dels dos regidors –i els seus dos assessors– suposarà un estalvi d'uns 204.600 euros.
Així, Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat s’integra a l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals, sota el comandament de la segona tinenta d’alcaldessa, Montse González. L’Àrea d’Economia recupera, per tant, Desenvolupament Econòmic, Suport a l’ocupació i Dinamització Empresarial, que continua sota la direcció d’Antoni Rodríguez Galián. Rodríguez Galián manté les responsabilitats de Serveis Econòmics i Gestió Tributària, que ja estaven dins aquesta àrea. També incorpora Turisme i Projecció de Ciutat, que passa a assumir Sílvia Garcia, qui mantindrà les altres responsabilitats que ja tenia.
Montse González manté els àmbits que ja portava a l’Àrea d’Economia com Recursos Humans, Atenció Ciutadana i Serveis Generals, entre altres, i els que portava en la fins ara Àrea de Promoció i Projecció de Ciutat com son Comerç, Consum i Llicències d’Activitats.