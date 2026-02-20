La Clínica Raquel Campos obre portes a Sabadell amb una aposta pionera per la ginecologia regenerativa

Sabadell estrena aquest cap de setmana un nou espai dedicat a la salut femenina: la Clínica Raquel Campos de Ginecologia, situada al número 3 del carrer de Zurbano. L'objectiu del centre és "oferir una atenció diferent, basada en una mirada global de la pacient i en els darrers avenços en ginecologia regenerativa", explica la doctora Raquel Campos durant la inauguració de la clínica aquest divendres 20 de febrer.
"És una clínica de ginecologia dirigida a fer un tractament holístic de la pacient, amb una visió molt global, no parcel·lada", explica Campos. La finalitat és anar més enllà del símptoma i integrar la dimensió psicològica, física i emocional en cada tractament.
Campos, amb 25 anys d’experiència en la medicina privada a la ciutat i presidenta de la Societat Espanyola de Ginecologia Regenerativa, ha volgut portar a Sabadell la feina que ja desenvolupava en altres ciutats. "Faltava aquí una visió més regenerativa i holística de la medicina", assegura.
La ginecologia regenerativa utilitza tecnologies d’última generació, com màquines d’energia o teràpies amb plasma, per reparar i regenerar teixits, especialment en l’àmbit genitourinari. Aquests tractaments permeten millorar la sequedat, el dolor o patologies específiques amb procediments innovadors i menys invasius.
El centre compta amb dos despatxos i una cabina assistencial, i un equip format per quatre metges, una fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià, una nutricionista i personal auxiliar. A més, ofereixen serveis de sexologia, teràpia de parella i assessorament en risc cardiovascular, reforçant aquesta mirada integral.
La inauguració es va viure amb "moltes emocions, molts nervis i molta alegria", en paraules de Campos, que va qualificar l’acte de "molt emotiu".