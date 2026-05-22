Aliança per blindar la protecció del riu Ripoll: "Explica la història de Sabadell i del Vallès"

Front comú de per blindar el futur del riu Ripoll. El portaveu de la Crida per Sabadell, Oriol Rifer, ha anunciat que el grup portarà dilluns al ple municipal una moció per impulsar un canvi d’escala en la preservació del Ripoll. La iniciativa, que també entrarà a tràmit a Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Ripollet a través de formacions de l'esquerra anticapitalista, busca consolidar una estratègia compartida per blindar l’entorn fluvial.
El paratge del Molí d’en Torrella ha acollit divendres una trobada conjunta de representants de l'esquerra de quatre municipis de la llera del riu Ripoll —Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del Vallès i Ripollet— per anunciar una ofensiva política coordinada per elevar el nivell de protecció ambiental del riu. La iniciativa es materialitzarà en diferents mocions que es portaran als plens municipals d’aquests ajuntaments a partir de dilluns.
El portaveu de la Crida ha subratllat que el riu actua com a connector ecològic entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Parc Natural de Collserola i, finalment, la desembocadura al riu Besòs. “És un corredor biològic estratègic amb centenars d’espècies autòctones que veuen com els seus hàbitats retrocedeixen”, ha advertit. Rifer ha explicat que la moció que presenten al ple de maig neix de la necessitat de preservar un espai “únic” dins d’un Vallès Occidental cada vegada “més gris i més carregat d’asfalt”. Segons ha remarcat, el Ripoll és un “petit pulmó” castigat per la pressió urbana però que encara manté un ric ecosistema de flora i fauna.
El riu, però, "també explica l’origen industrial de la comarca". Els antics molins i vapors que el voregen formen part del relat històric del Vallès i del vincle entre població i territori. “El Ripoll ens ajuda a entendre qui som i d’on venim”, ha afirmat Rifer. El regidor defensa que actualment el Ripoll s’ha convertit en un espai de lleure verd per als veïns dels municipis que travessa i, per això, “la responsabilitat de protegir-lo és compartida”.
Tres grans acords per blindar el Ripoll
La proposta que es votarà al ple de Sabadell proposa tres grans línies d’acció clau per al futur del riu Ripoll. En primer lloc, planteja la creació d’un Pla Director Urbanístic supramunicipal que involucri els sis municipis per on passa el riu —des de Sant Llorenç Savall fins a Montcada i Reixac— amb l’objectiu de garantir una protecció integral de tot el parc fluvial. Paral·lelament, proposa constituir un organisme estable de coordinació que reuneixi ajuntaments, entitats i ciutadania per definir les prioritats ambientals i assegurar una gestió transparent i compartida. Finalment, la moció aposta per recuperar la històrica reivindicació de l'oficina del riu Ripoll a Sabadell, al Molí d’en Torrella, concebut com un espai de divulgació del valor ecològic, patrimonial i científic del riu, i com a punt de seguiment d'aquesta protecció. “Si no fem ara aquest pas de protecció integral, tot aquest patrimoni natural i històric corre el risc de perdre’s”. La moció es debatrà dilluns al ple de l’Ajuntament de Sabadell, i posteriorment als de Barberà, Castellar i Ripollet, amb la voluntat d’estendre-la a tota la llera del Ripoll.
La resta de portaveus municipals han expressat suport a la iniciativa i han coincidit en la necessitat d’una gestió conjunta del riu Ripoll. Des de Barberà del Vallès, el regidor Juan Pérez (Esquerra Alternativa per Barberà-CUP) ha defensat que calen “normes i limitacions d’usos” i ha lamentat la manca d’instruments efectius de protecció. Per la seva banda, des de Ripollet, Éric Plata (Ara Decidim Ripollet) ha defensat la necessitat d’un pla supramunicipal que eviti actuacions disperses i garanteixi una protecció global del riu. Finalment, des de Castellar del Vallès, Marga Oncins (CUP) ha subratllat que el Ripoll “no entén de municipis ni de fronteres” i ha criticat les actuacions parcials dels governs locals, alertant també de "la fragilitat dels trams més estrets i de la pèrdua de biodiversitat si no es reforça la protecció conjunta".