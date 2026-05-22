Fermín Aparicio revalida la delegació vallesana del Col·legi d'Arquitectes

L'actual delegat al Vallès del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Fermín Aparicio Alcantud, ha estat escollit de nou en el càrrec en les eleccions celebrades entre els dies 20 i 21 de maig. Ha obtingut 211 vots, mentre que la candidatura alternativa, de Joan Argemí i Ballbè, n'ha aconseguit 131. El nombre de vots en blanc ha estat de 49.
D'aquesta manera, Aparicio iniciarà el seu segon mandat al Vallès. Ho farà a partir del 17 de juny, dia en què està prevista la presa de possessió dels càrrecs electes per al període 2026 - 2030. El delegat forma part de la candidatura Arquitectes Som Clau, liderada per la que serà la nova degana del COAC, Sandra Bestraten, fins ara presidenta de la Demarcació de Barcelona de l'ens col·legial, una plaça que a partir d'ara recaurà en Cristina Mora.
Fermín Aparicio és arquitecte i arquitecte tècnic, soci fundador de Notsense Architects Studio a Sant Cugat del Vallès. En declaracions al Diari durant la campanya electoral, el candidat va explicar que continuar al capdavant de la delegació té l'objectiu de "poder fer un col·legi millor que ajudi en el dia a dia, que redueixi burocràcia, que defensi honoraris justos i pensions i jubilacions correctes". En el nou mandat, es volen dur a terme iniciatives com revisar el format de les quotes, millorar l'oficina tècnica, reforçar el suport jurídic i actualitzar eines de redacció de projectes i control d'obres amb la incorporació de la intel·ligència artificial.
Paral·lelament, Sandra Bestraten –que substituirà Guim Costa– ha subratllat en declaracions al COAC la urgència de recuperar el paper dels arquitectes com a motor social i ha refermat el compromís de la nova Junta del COAC per defensar una pràctica professional amb processos més àgils i eficients que permetin posar el seu potencial al servei de la societat: "En aquesta nova etapa, volem situar el nostre talent i la nostra innovació com una eina clau davant l’emergència d’habitatge, l’envelliment de la població i la mitigació dels efectes del canvi climàtic, posant el nostre coneixement tècnic al servei de les persones".
La participació global a les eleccions d'enguany ha estat del 33,06% amb 3.562 col·legiats participants, la xifra més alta dels últims quatre comicis, destaquen des del col·legi. En total, 10.773 col·legiats estaven cridats a les urnes. En el cas de Bestraten, s'ha imposat amb un 42,64% dels vots, per davant de Guim Costa (34,38%) i Jacint Raurell (17,88%).