El festival Observa, a punt per arrencar tres setmanes de música al Parc Catalunya

Seran tres setmanes plenes d'oportunitats per veure la posta de sol al Parc Catalunya mentre sona música en directe. El festival Observa arrenca dijous amb un concert de presentació de Carlota Flaneur i tancarà el 7 de juny. Entremig, una dotzena de jornades que combinaran rock i pop català, sessions d'electrònica i techno, reggaeton i música urbana, entre altres gèneres. La previsió és que hi passin més de 35.000 assistents.
La gran inauguració, amb les 5.000 invitacions gratuïtes exhaurides, serà divendres, amb el concert de Buhos i Miquel del Roig. Dissabte hi actuarà el tribut a La Oreja de Van Gogh, La Reina del Pop, i diumenge hi haurà la sessió de discjòqueis Bresh. Completen el cartell Selva Nua, Sopa de Cabra (en gira pels seus 40 anys), Diferent Elektronik, Techno Flamenco, Laaza, Lia Kali, El Gran Tardeo, Reggaeton Summer Fest i Coffe Party & Co.
El director del festival, Jose Luis Castet, durant la festa de presentació ha celebrat davant dels patrocinadors i amics haver arribat a cinc edicions amb el projecte consolidat. Ha agraït "la valentia" d'haver confiat en l'Observa, que ha esdevingut "una experiència més completa de viure la música, ja que et permet gaudir d'un espai amable on prendre una cervesa, amb diferents propostes gastronòmiques, i tenir l'artista en directe". Al seu torn, el regidor de cultura, Carles de la Rosa, ha ressaltat que "és un dels espais de concert més amables del territori, un lloc que respira".
La previsió és que cada dia del festival l'amfiteatre de Catalunya aculli, com a mínim, 2.000 persones. Alguns dels concerts són a punt d'esgotar les 5.000 entrades.