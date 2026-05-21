Sabadell "presumirà" del mestre compositor Benet Casablancas

De molt jove, el compositor Benet Casablancas (Sabadell, 1969) buscava premis que li oferissin la possibilitat d'estrenar obres i tenir visibilitat. Així és com va les seves peces van acabar sonant al Carnegie Hall de Nueva York. Desenes d'anys després, i d'una feina inenarrable, són els guardons que empaiten el sabadellenc. "No escric pels premis i ni tan sols per mi, el que m'importa és que les obres s'interpretin", explica.
Casablancas rebrà el XX Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luís Victoria 2025, el dimarts 26 de maig. Durant aquest any, ha estat nomenat membre de l'Acadèmia de San Fernando, ha estrenat Quadern d'Haikus a San Francisco i la Franz Schubert Filharmonia l'interpretarà al Palau de la Música, el 6 de juny. I encara més: la seva ciutat li retrà homenatge.
Sabadell presumirà del compositor en el seu 70è aniversari, amb un programa especial que inclou la publicació del disc The essential collection (Columna Música), sessions divulgatives i concerts. Coordinat per Joventuts Musicals de Sabadell, hi col·laboren l'Acadèmia de Belles Arts i la Fundació Bosch i Cardellach, que el nomenarà Membre Bàrbar de l'Any. "No m'he jubilat!", ha deixat clar el compositor sobre l'homenatge, en la presentació de les activitats al Saló del Teatre Principal, dijous al matí. El cicle començarà el 5 de juny i s'estendrà fins a finals de 2027.
"Compositor, músic, filòsof, escriptor... I no sé quants adjectius... Presumirem d'ell", comentava la presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler, qui ha agraït l'estreta relació que sempre ha tingut Casablancas amb l'entitat, diposat a assessorar-la i a fer-hi costat des de jove. "És dels nostres artistes, músics i intel·lectuals més universal. És necessari recordar-ho", afegia el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. El president de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, Joan Llonch, s'hi sumava: "És una figura cabdal de la ciutat, l'art i la cultura".
Sedes Garcia-Cascon, directora artística i propietària de Columna Música, ha destacat que serà el cinquè àlbum del compositor publicat al segell. Recopila enregistraments en directe –"no ha sigut fàcil tenir-ne els drets"– d'un període que abasta quasi 25 anys (de 1997 i 2021), a càrrec de l'Orquestra Simfònica de la BBC, el Quartet Casals, la London Sinfonietta i l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure. La presentació ha conclós amb la preestrena exclusiva de tres haikus de Casablancas, interpretats al Saló del Principal pel pianista sabadellenc David Casanovas.
El programa d'activitats
La primera de les activitats serà el 5 de juny a l'Acadèmia de Belles Arts, que acollirà la sessió Tradició i modernitat: retrat musical de Benet Casablancas, que amb la col·laboració de Casanovas inclourà diferents il·lustracions musicals de gèneres conreats per l'autor. A la tardor, hi ha prevista una xerrada a càrrec d'Eduard Cariol, professor en història i teoria de l'art, sobre música i pintura.
A la seu del Gremi de Fabricants, Joventuts Musicals organitzarà una sessió divulgativa sobre música clàssica i una altra sobre el procés creatiu entre música i literatura. En el programa s'inclourà l'últim concert de la residència del compositor al Cicle de Cambra de l'entitat.
La Fundació Bosch i Cardellach també dedicarà a Casablancas un programa divulgatiu, a més de nomenar-lo Membre Bàrbar de l'Any.