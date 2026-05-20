Què preocupa a cada districte de Sabadell? La radiografia de les queixes del Síndic, per barris

El soroll, l’espai públic o el civisme. La Sindicatura de Greuges de Sabadell presentarà, districte a districte, quines han estat les principals queixes dels barris de la ciutat durant el 2025, una radiografia de les preocupacions segons les zones de la ciutat. El 2025 va ser un any en què les queixes a Sabadell s’ha fet més palpables: el síndic de greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha obert 416 expedients i ha dictat 384 resolucions, cinc vegades més que el 2023, a banda d’atendre pràcticament 5.000 casos. Al capdavant de les queixes que ha treballat el síndic hi ha temes d’espai públic i manteniment urbà (58), seguit per la contaminació acústica (54) i el impostos, taxes i ajuts (52) completant el podi. Unes queixes tenen a veure amb temes “extremadament quotidians”, però que varien segons el barri.
Dimarts, en un acte celebrat al Museu d’Història de Sabadell, el síndic va posar sobre la taula les principals conclusions dels districte 5 –Gràcia, Can Feu, Els Merinals, Serra d’en Camaró– i els barris del sud, el disticte 6 –Campoamor, Espronceda, la Creu de Barberà i les Termes– i es va posar l’accent en la proximitat com a eina clau per defensar els drets de la ciutadania.
En el cas del Districte 5, a zones com Can Feu i Gràcia, les queixes se centren sobretot en espai públic i manteniment urbà, impostos i taxes i convivència i civisme. D’altra banda, als barris del sud de la ciutat, les principals preocupacions tenen a veure pràcticament per unanimitat amb la convivència i civisme i, a força distància, el manteniment de carrers, fonts i arbrat.
Què preocupa a la resta de districtes?
Als barris del centre de la ciutat, al Districte 1, les queixes més habituals tenen a veure amb espai públic i manteniment urbà i també el soroll, les activitats econòmiques i les llicències, així com qüestions de bona administració. També hi destaquen els problemes d’espai públic i temes fiscals com la taxa de residus.
Al Districte 3, al nord, tot i ser un dels que menys queixes registra, sobresurten especialment els problemes relacionats amb impostos, taxes i ajuts, especialment vinculats a la taxa de residus. Al Districte 4 – Concòrdia, Can Llong, Can Rull i Castellarnau–, les preocupacions són més diverses: des d’impostos i manteniment de l’espai públic fins a mobilitat i accessibilitat, especialment pel que fa al transport i les persones amb mobilitat reduïda.
Des de la Sindicatura es conclou que, més enllà dels problemes concrets, molts dels casos reflecteixen una demanda comuna: una administració més propera, entenedora i humana. “La proximitat és una manera d’entendre la democràcia local”, remarca el síndic, reivindicant el paper dels barris com a peça clau de la ciutat.