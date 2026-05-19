Sabadell, capital de la comunicació per un dia

Sabadell ha esdevingut aquest dimarts al vespre meca de la comunicació catalana amb la celebració dels Premis Nacionals de Comunicació 2025 al Teatre Principal. La gala ha reunit representants destacats del periodisme, la ràdio, la televisió i la comunicació institucional del país. La cerimònia, presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha estat marcada per un inici tens a l'entrada del teatre sabadellenc, on diversos manifestants vinculats a la jornada de vaga dels sindicats educatius del Vallès Occidental han ocupat l’entrada a l’espera de l’arribada del cap de l'Executiu català.
Ja dins del teatre, l’acte ha arrencat amb l’actuació de Litus interpretant Ningú es mor d’amor, en homenatge al cantautor sabadellenc Llongue. Tot seguit han aparegut sobre l’escenari Laura Fa i Lorena Vázquez, les mamarazzis, encarregades de conduir la gala. "Avui som serioses", han bromejat només començar, deixant de banda per una nit el registre del cor.
"El periodisme local és més necessari que mai"
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reivindicat el pes de la ciutat dins el panorama comunicatiu català. "És un honor acollir aquests premis nacionals de comunicació en una ciutat que és capital i una autèntica fàbrica de talent", ha afirmat. Farrés també ha defensat el paper dels mitjans de proximitat i de la premsa escrita. "El periodisme local, ara mateix, és més necessari que mai", ha assegurat, alertant que "si la ciutadania deixa de confiar en el periodisme rigorós, deixa de confiar també en les institucions democràtiques".
Farrés ha volgut reivindicar els quatre mitjans de comunicació de la ciutat i ha destacat especialment la trajectòria del Diari de Sabadell, un dels premiats de la gala. "La premsa escrita ha estat una columna vertebral de la comunicació de la ciutat”, ha remarcat. Farrés ha conclòs citant Pere Quart, per recordar la importància de la informació i la bona comunicació: "Les paraules menyscaben els tirants".
"El periodisme de proximitat, primera i última trinxera que lluita per la llengua i la cultura catalanes"
El Diari ha estat el primer premiat de la nit amb l’entrega del Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, compartit ex aequo amb la docusèrie Hospital de proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa. L’editor del Diari, Marc Basté, ha reivindicat la funció dels mitjans locals: "els mitjans som un actor necessari, la plaça del poble o mirall de la societat. Som responsables del que fem i el periodisme de proximitat és la primera i l'última trinxera que lluita per la llengua i la cultura catalanes". Basté també ha recordat els "cent setanta anys" de trajectòria de la capçalera i els "cinquanta anys en democràcia".
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha emmarcat la celebració en un context simbòlic pels mitjans catalans. "Avui celebrem els mitjans que fan visible tota la gent de Catalunya", ha afirmat, recordant el naixement (fa cinquanta anys) de diverses capçaleres en democràcia com el Diari de Terrassa, El Diari de Sabadell o L'Avui. També ha reivindicat una altra figura premiada durant el vespre com és Justo Molinero per haver ajudat "molts nouvinguts a sentir Catalunya seva".
Precisament Molinero ha rebut el Premi Nacional d’Honor visiblement emocionat, recordant la seva arribada des de Còrdova i reivindicant el llegat de Ràdio TeleTaxi. Demostrant la seva espontaneïtat, símbol indiscutible del seu èxit, ha demanat a la seva filla, Andrea Molinero, que l'acompanyés a l'escenari: "Ara ella continua la meva tasca".
"Comunicar és cada vegada més fàcil, però entendre’ns és el més difícil"
Entre els guardonats també han figurat RAC1 (Premi Nacional de Comunicació Radiofònica), RTVE Catalunya (Premi Nacional de Comunicació Televisiva ), 3Cat (Premi Nacional de Comunicació Digital) i la periodista Esther Vera, directora de l’ARA guardonada amb el Premi Nacional de Comunicació de Premsa. Vera ha defensat la independència periodística assegurant que "no fem sermons, propaganda ni activisme; hem de ser una organització independent obligada a informar". També ha reivindicat "la veritat i l’honradesa en l’exercici de l’ofici".
El moment més distès de la gala l’han protagonitzat els representants de RAC1. Abans d’intervenir, Toni Clapés s’ha preocupat per "la integritat" del president Illa i del conseller Dalmau després d’una hora drets durant l’entrega dels guardons. "A la pròxima edició, que tinguin un lloc per seure, que han estat gairebé una hora dempeus", ha ironitzat entre rialles del públic. Xavier Bundó ha qualificat el premi de "gran honor" i Jordi Basté ha dedicat el reconeixement "a la redacció de la ràdio, als joves que comencen i als antics, com jo, que acabem". "Comunicar és cada vegada més fàcil, però entendre’ns és el més difícil", ha reflexionat.
Separar el gra de la palla
També han rebut reconeixement RTVE Catalunya, que ha reivindicat la futura aposta de 2Cat i el paper de la televisió pública "plural" i "en català", així com 3Cat, de qui la seva presidenta Rosa Romà ha destacat que és "punt de trobada i fil conductor de la Catalunya que era i la Catalunya que serà".
El Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa ha estat pel Banc Sabadell. El president de l’entitat, Josep Oliu, ha defensat la campanya comunicativa durant l’opa hostil del BBVA assegurant que l’objectiu era "explicar què estava passant amb honestedat i transparència".
La clausura de l’acte ha anat a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha reivindicat la necessitat d’una informació veraç i contrastada. "Necessitem mitjans que separin el gra de la palla", ha afirmat, defensant també la comunicació "en català" i apel·lant a explicar "les coses bones que passen; per mantenir l’esperança en el futur".