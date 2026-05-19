Més viatges en FGC: les validacions a les estacions de Sabadell creixen un 8%

Les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Sabadell han tancat el primer quadrimestre de 2026 amb noves xifres rècord de passatgers. Entre gener i abril, les cinc estacions urbanes de la ciutat han registrat 2,13 milions de viatges, consolidant la tendència de creixement del servei ferroviari a la ciutat. Segons fonts d’FGC, s'ha produït un increment més rellevant a les estacions de Sabadell que a la resta d'estacions de la xarxa en un període que, a més, ha coincidit amb la gratuïtat de Rodalies.
El mes amb més usuaris ha estat març, amb 569.274 viatges, mentre que abril s’ha quedat en 527.411. En comparació amb el mateix període de 2025, totes les estacions han crescut i l’increment global oscil·la entre el 6 i gairebé el 12%.
L’estació amb més moviment continua sent Sabadell Plaça Major, que acumula 733.371 viatges entre gener i abril. La segueixen Sabadell Nord, amb 411.346 validacions, i Can Feu-Gràcia, amb 385.394. Ara bé: pel que fa al creixement percentual, Can Feu-Gràcia és una de les estacions que més augmenta. A l’abril registra un increment del 13,41% respecte al mateix mes de l’any passat, el més elevat de totes les estacions de Sabadell. També destaquen els increments de Sabadell Plaça Major (+12,17%), Sabadell Parc del Nord (+11,43%) i La Creu Alta (+10,98%) durant el mateix mes. La xarxa d’FGC manté una dinàmica especialment positiva a Sabadell, on “el creixement és superior al de la resta de la línia Barcelona-Vallès”, expressen fonts de la companyia ferroviària
De fet, segons les dades facilitades, l’augment global de passatgers a la línia Barcelona-Vallès en dies feiners ha estat moderat, d’entre el 2 i el 3%. En canvi, els dissabtes l’increment s’ha disparat fins al 18%, mentre que els diumenges ha estat del 5%. Aquest comportament apunta a un ús cada vegada més intensiu del servei també durant el cap de setmana. En el conjunt de sSabadell, els increments interanuals han estat del 8% en el que va d’any, confirmant l’expansió sostinguda de la demanda ferroviària a la ciutat.