FOTOS | Ensurt per un accident d'un autobús a Sabadell

Un ciclista s'hauria saltat un Stop, provocant una forta frenada que ha deixat algun passatger ferit

  Accident de trànsit a Sabadell, amb un autobús de TUS implicat
Publicat el 18 de maig de 2026 a les 15:07
Actualitzat el 18 de maig de 2026 a les 15:15

Almenys dues persones han hagut de ser ateses pel SEM aquest dilluns després d'un incident a la confluència entre el carrer de Corominas i el de l'Escola Pia, al Centre de Sabadell. Segons apunten testimonis dels fets, un repartidor que circulava amb bicicleta s'hauria saltat un Stop, provocant que el conductor d'un autobús hagués de frenar bruscament per evitar l'atropellament.

A conseqüència de la maniobra, alguns usuaris de l'interior del vehicle de transport col·lectiu haurien patit alguns cops. Les mateixes veus precisen que dos passatgers han estat atesos en el lloc dels fets. L'ensurt ha tingut lloc cap a les dues de la tarda. Fins a l'indret s'han desplaçat agents de la Policia Municipal de Sabadell i efectius del SEM amb dues ambulàncies. El ciclista hauria fugit després de provocar la situació de risc.

Fotos de Juanma Peláez:

  Accident de trànsit a Sabadell, amb un autobús de TUS implicat
