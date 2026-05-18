Quaranta anys de l'última vegada que el CE Sabadell va tocar el cel

La Nova Creu Alta es va vestir de gala aquest dissabte, en l'últim partit a casa de la lliga regular davant de l'Antequera. El desenllaç no va ser l'esperat i els arlequinats hauran d'anar pel camí llarg si volen pujar a Segona Divisió. No obstant això, el duel va deixar diverses imatges per al record. El cartell anunciant el sold out a les taquilles de l'estadi i un ambient increïble amb gairebé 11.000 espectadors a les graderies. També va ser una tarda especial per als més veterans del Temple, i per als joves que continuen anhelant un futur d'èxits. Al descans del duel, els herois de l'últim ascens a Primera van rebre un merescut homenatge sobre la gespa.
D'un en un, l'speaker Jaume Quero els va anar cridant com si es tractés d'una gran presentació, perquè tots ells tinguessin el seu moment de protagonisme. La gran majoria dels assistents ja no els va veure jugar, però igualment va ser un moment històric i un record de quan vam ser enormes per última vegada. Tot just avui, dilluns dia 18 de maig, fa quaranta anys de l'efemèride que es va celebrar aquest cap de setmana, amb una trobada divendres a l'Hotel Verdi i l'homenatge sobre la gespa de la Nova Creu Alta, l'estadi que va presenciar aquella fita.
El 18 de maig del 1986, el Centre d'Esports es va imposar a l'Atlético Madrileño i va aconseguir tornar, quinze anys després, a la màxima categoria del futbol espanyol. En aquell moment, el format de competició encara ascendia directament els tres primers classificats. El Sabadell arribava a l'última jornada en el segon lloc, després d'un tram final de lliga immaculat. El conjunt dirigit per Pedro Mari Uribarri acumulava deu partits sense perdre i, amb un triomf, assegurava la posició de privilegi. El Mallorca era tercer amb els mateixos punts i, per darrere, Castellón, Deportivo i Elche en tenien un menys. Les victòries encara valien dos punts.
Tan fàcil -i a la vegada tan difícil- com guanyar i aconseguir l'ascens. La Nova Creu Alta es va vestir de gala per rebre un Madrileño que ja estava matemàticament descendit. Havia de ser el dia. Joaquín Villa va obrir el marcador abans del descans amb un xut creuat i, a la represa, Nacho Díaz va fer el segon aprofitant una pilota prolongada. Al xiulet final, l'afició va embogir amb un ascens que ja en el seu moment va ser històric i que, amb els anys, ha guanyat encara més transcendència, perquè va ser l'últim. Aquell equip, amb jugadors com Lino Gutiérrez, Joan Capó, Periko Alonso o 'Motoret' Sala, va marcar tota una generació.
Tots ells van ser reconeguts i ovacionats a la gespa de l'estadi aquest dissabte. Com a mostra d'allò que vam ser i exemple del que es vol tornar a aconseguir. La històrica plantilla va aconseguir pujar en la seva segona temporada a la categoria de plata, després de l'ascens del 84 de Segona B. Van estar dues temporades a Primera fins que aquell partit a Bilbao va tancar un cicle, i també l'etapa del Centre d'Esports a la màxima divisió del futbol estatal. L'inici d'una travessa de molts anys pel desert. Els més veterans continuen somiant a tornar a viure allò que van presenciar fa molt de temps. Els més joves anhelen veure el seu equip jugant contra els millors. De moment, el camí de retorn a Segona, en una temporada per al record, haurà de ser al play-off.