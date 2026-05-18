FOTOS | Multitudinari Aplec de Castellar Vell amb reivindicació del teixit associatiu

"65 colles fent paelles. Crec que és un dels anys amb més participació!", reivindicava un dels membres de l'organització de l'Aplec de Castellar Vell. Bona part dels grups, integrats en la categoria de joves. La cita va omplir l'emblemàtic paratge vallesà, en una de les edicions més multitudinàries que es recorden. Al voltant de 2.500 persones no s'ho van voler perdre. Aparcar era el primer repte. Des de primera hora, la zona d'estacionament habilitada a l'entrada va veure passar famílies carregades amb taules i cadires plegables per viure la celebració. "He hagut de deixar el cotxe a Terrassa", feia broma un dels assistents, entre els menys matiners, sorprès amb la resposta massiva de la ciutadania.
La trobada va reunir un gran gruix del teixit associatiu castellarenc, amb presència de les entitats de la cultura popular local. No va faltar el Ball de Gitanes, les sardanes, el Ball de Bastons o l'actuació dels Capgirats, que van aconseguir reunir una bona pinya a la base. Tot plegat, en una posada en escena més reivindicativa que mai, amb missatge de suport al món educatiu en plena onada de protestes a casa nostra. "Les mestres lluitant, també estem educant", es podia llegir en el vestuari especial dels Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar.
La canalla va poder gaudir d'un dia en què, finalment, el temps va respectar la festa. Els jocs de cucanya, la concentració Dibuixant Castellar organitzada per ART_08211 i el concurs de creacions de flors boscanes van donar color, farcint de propostes l'interior de l'antiga església medieval de Sant Esteve de Castellar. Un dels punts àlgids de la 46a entrega de l'Aplec, però, va ser un any més el concurs d'arrossaires, que va impregnar l'indret d'una olor inconfusible. "La clau és fer bé el foc", deia un dels cuiners experts que preparava la paella.
L'acte es va poder fer en l'emplaçament habitual, sense restriccions per la pesta porcina africana. La diada, organitzada per l'Ajuntament i una comissió formada per diferents entitats i col·lectius, se celebra des de l'any 1979. És una de les dates més esperades pels castellarencs. "Aquest és l'últim any és l'últim que surto a ballar. Però fa un any, ja vaig dir el mateix...", reia una de les integrants de la colla del Ball de Gitanes. Els més atrevits fins i tot van acabar el dia amb el tradicional bany al riu. El comptador per a la 47a edició ja s'ha posat en marxa.