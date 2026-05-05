Castellar del Vallès

Un piano de cua al bell mig de la plaça

Castellar impulsa la iniciativa de la mà de l'Associació Maria Canals per acostar l'instrument a la ciutadania

  • Un piano de cua en una activitat recent de la iniciativa -
Publicat el 05 de maig de 2026 a les 09:42

La música ha de ser una forma d'expressió artística oberta a tothom. Amb aquesta premissa, la plaça del Mercat de Castellar comptarà durant tot aquest divendres amb un piano de cua amb l'objectiu d'apropar aquest instrument a la ciutadania i facilitar-ne l'accés a pianistes amateurs i professionals. Durant el matí i a primera hora de la tarda del 8 de maig, l’Associació Maria Canals oferirà als centres educatius del municipi la possibilitat de descobrir i tocar el piano amb l’acompanyament d’un dinamitzador. De 12.30 a 15 h i a partir de les 16 h, l'element quedarà a disposició de totes les persones que el vulguin tocar. 

La jornada combinarà estones d’ús lliure del piano amb intervencions de persones vinculades al món de la música, que interpretaran diverses peces al llarg de la tarda. L’acte culminarà a les 19.45 h amb la participació del segon guanyador del 70è Concurs Internacional de Piano Maria Canals, l’eslovè Nejc Kamplet. Les persones que estiguin aprenent a tocar el piano, o pianistes amateurs o professionals que vulguin participar-hi, han d’omplir un formulari obert a internet per formar part de la singular iniciativa, que s'allargarà fins a les vuit del vespre en el cèntric indret castellarenc.

