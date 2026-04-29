35 dies per proposar inversions a Castellar

Els pressupostos participatius han servit per desenvolupar diferents iniciatives impulsades pels veïns de Castellar en les set edicions d'aquest format. Ara, l’Ajuntament obre a partir de l’1 de maig el termini perquè la ciutadania, les entitats i grups estables inscrits al registre municipal presentin les seves propostes d’inversió en el marc d'aquest instrument. La iniciativa, que es porta a terme des del 2016 i que té una periodicitat biennal, està dotada amb 200.000 euros que es destinaran a les propostes guanyadores en dues categories: 150.000 euros s’invertiran en el nucli urbà i els 50.000 euros restants es destinaran a projectes localitzats a Sant Feliu del Racó i urbanitzacions. En tots els casos, les propostes que es presentin no podran superar l’import màxim de 50.000 euros, IVA inclòs.
Per presentar les propostes, cal omplir el formulari habilitat a internet. Al mateix apartat del espai també es pot descarregar una fitxa que es pot lliurar degudament emplenada al Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador). El SAC també disposarà de fitxes normalitzades per facilitar a qui les sol·liciti. La presentació de propostes, en tots dos casos, es tancarà el divendres 7 de juny. Com en els anys anteriors, les iniciatives que es presentin podran tenir a veure amb qualsevol tipus d’actuació de competència municipal i que formi part del capítol d’inversions, és a dir, d’una despesa destinada a la compra, construcció o rehabilitació d’elements que siguin perdurables en el temps. Per tant, no es podran proposar l’execució de serveis o la contractació de persones. A més, entre d’altres condicions, caldrà que les propostes donin resposta a una necessitat concreta, siguin viables tècnicament i es puguin executar en la seva totalitat durant l’any 2026.
Calendari
Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de propostes, la comissió d’impuls i gestió dels pressupostos participatius n’estudiarà la viabilitat entre el 6 i el 30 de juny. Les que resultin seleccionades es faran públiques l’1 de juliol, i durant els mesos de juliol i agost se’n farà difusió per canals oficials. A més, en aquest període també s’enviaran les cartes de votació a la ciutadania, i els promotors de les propostes en faran una presentació virtual. Les propostes preescollides es podran votar de l’1 al 14 de setembre, via web a través d’un sistema d’identitat digital o bé presencialment a El Mirador. Podran votar les persones majors d’11 anys empadronades a Castellar, i les que compleixin 11 anys aquest 2026. El recompte de vots i la publicació de resultats s’ha previst el 15 de setembre.