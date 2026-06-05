Maria Alió i Gina Torres, reconegudes pel grup d’ERC a Castellar

La Secció Local d’ERC Castellar i el Grup Municipal celebren aquest diumenge l’acte de reconeixement als Valors Republicans i el lliurament de l’11a Beca d’Estudi Oriol Papell. L’acte tindrà lloc a les 11 h als Jardins del Palau Tolrà i reunirà representants del partit, militants, simpatitzants i veïns, juntament amb les figures distingides en i els seus familiars. Isaac Albert , vicesecretari general de Comunicació, també hi assistirà.
Enguany, el Premi als Valors Republicans reconeixerà Maria Alió i Font, llevadora i infermera, per tota una vida dedicada a la cura de les dones, les mares i els nadons. Vinculada a Sabadell, però resident a Castellar des de fa molts anys, és considerada un referent de lluita, resiliència, feminisme i compromís amb la vida. El Premi als Valors Republicans és un reconeixement que ERC Castellar atorga cada any a persones del municipi que han destacat pel seu compromís cívic, social i democràtic, i pels valors de justícia, igualtat i servei a la comunitat.
Durant l’acte també es lliurarà l’11a Beca d’Estudi Oriol Papell a l’atleta Gina Torres. Dotada amb 2.000 euros, està adreçada a estudiants residents a la vila menors de 30 anys que volen cursar estudis postobligatoris. La quantia prové de les aportacions dels regidors del grup. L’acte inclourà una actuació de Lola Coma, beneficiària de l’edició anterior.