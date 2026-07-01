Crítiques al ple per una ordre de continuïtat que prorroga el contracte del servei de neteja viària i recollida de residus a Castellar

El contracte de recollida de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal a Castellar va tornar al centre del debat polític en el ple de juny. La sessió va servir per aprovar –amb abstencions de Junts i Ara Toca i el vot en contra d'ERC i la CUP– una ordre de continuïtat prevista per la normativa amb un límit màxim d'un any més. Així, es prolonga un servei adjudicat el 2014 i que ja ha esgotat les dues pròrrogues contemplades. Tot plegat, mentre es resol la nova licitació, presumiblement, superior als més de 2,7 milions d'euros actuals. “No és la situació més òptima. Volíem la licitació ja resolta i preparada per entrar en funcionament”, va admetre el regidor del Govern municipal Aleix Canalís. Amb tot, justificava que la complexitat del contracte feia inviable tenir una alternativa a punt. Assegura que els serveis tècnics estan acabant la redacció dels plecs i ajustant el pressupost de licitació, amb mesures per rebaixar el cost del servei i reduir l'impacte que el tindrà en la futura taxa de residus –pagada per la ciutadania–. “És un dels factors que han fet allargar la redacció”, argumentava. Les accions impulsades a la via pública amb els romanents també han d'atenuar el cop en la butxaca del contribuent.
La decisió de l'executiu irrita grups com Esquerra. La portaveu Dolors Ruiz va lamentar que no s'hagi presentat un nou contacte després de dos anys de pròrroga. “Com és que necessiten més de dos anys per redactar uns plecs d'una licitació d'un servei que ja sabien que s'acabava?”, va qüestionar. En aquest sentit, assenyala també la gestió de la deixalleria i el problema de l'amiant. “En comptes d'adaptar el servei a la deixalleria, hem perdut capacitat de resposta”, lamentant que en els últims mesos no s'han complert els acords sobre el fibrociment que el Govern local es va comprometre a incorporar per millorar els protocols al voltant d'aquest material. Ruiz apel·lava al ple ordinari del 30 de setembre del 2025, que va aprovar per unanimitat una moció d’ERC per facilitar als castellarencs la gestió segura dels residus especials amb amiant. Aquell acord especificava que l'equipament havia de facilitar guants, mascaretes, elements de protecció i big-bags. Un servei que no s’està complint.
També Junts va criticar la pròrroga a través del seu portaveu Lluís López. “El problema és la manca de planificació. Una ordre de continuïtat s'aplica en circumstàncies excepcionals”, va dir, expressant el temor que es torni a utilitzar el mecanisme el juny del 2027. Per la seva part, Marga Oncins (CUP) considera que és “la constatació d'un fracàs” per incapacitat de teixir un nou document. Mentre que Miki Vilanova (Ara Toca) va demanar a l'executiu que posi fil a l'agulla sobre la qüestió per garantir ja les modificacions pactades amb l'empresa que treballa actualment la neteja als carrers. Les veus van coincidir que l'estat de l'espai públic és millorable. Tanmateix, Canalís va negar “deixadesa” i va defensar que l'allargament respon a un exercici de "responsabilitat" davant l'increment de costos previst en el pròxim contracte i la voluntat d'incloure totes les particularitats. En aquest sentit, va descartar un canvi rellevant en el sistema de reciclatge. "El model està definit", va concloure.