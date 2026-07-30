ARA A PORTADA
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Sabadell Una nova generació de policies a Sabadell: "No hem de fer por. Abans de fotre un cop amb una destral, tenim la mediació" Albert Acín Serra
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Sabadell Un nou restaurant aterra a l'Eix Macià i reobre un dels mòduls de restauració inactius Marta Ordóñez
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Diners El BBVA supera els 6.000 milions de benefici net durant el primer semestre del 2026 Agències | Marc Béjar
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Cinc ferits en un xoc frontal entre dos turismes a la C-1415a
Castellar del Vallès
Tres dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí i l'accident ha obligat a ocupar un carril de la via