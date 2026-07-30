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Cinc ferits en un xoc frontal entre dos turismes a la C-1415a

Castellar del Vallès

Tres dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí i l'accident ha obligat a ocupar un carril de la via

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Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 20:21
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 20:22

Cinc persones han resultat ferides aquest dijous al vespre en una col·lisió frontal entre dos turismes a la carretera C-1415a, al punt quilomètric 22,8, en direcció a Castellar del Vallès. Els Bombers han rebut l'avís de de l'accident a les 18.53h.

Segons la informació facilitada pels serveis d'emergències, els dos vehicles han xocat frontalment i han quedat ocupant un dels carrils de la carretera, fet que ha afectat la circulació a la zona. 

A l'arribada dels equips d'assistència, totes les persones implicades ja eren fora dels vehicles. Els sanitaris han atès cinc ferits i, després d'una primera valoració, tres d'ells han estat traslladats a l'Hospital Taulí. L'estat de les altres dues persones no ha transcendit.

Un cop ateses les víctimes, els serveis d'emergència han treballat en la neutralització dels riscos derivats de l'accident i en les tasques de neteja de la calçada per restablir la seguretat viària.

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