La preservació de l'arxiu de fotografies del castellarenc Ramon Llinares (1923-2016) està garantida. Almenys, aquest és el compromís que fa uns dies van segellar la família de l'artista i l'Ajuntament de la vila. Tot plegat, després que el Diari expliqués fa uns mesos un projecte de vida que no s'entenia sense l'impuls de Cesc Llinares, net d'una figura que ha d'adquirir una rellevància fins ara inexplorada. El motor va arrencar fa cinc anys, quan la mort de l'avi i el pas del temps van obrir un calaix ple d'instantànies que repassaven diferents moments de la societat de la segona meitat del segle XX, captades a través de la seva càmera. El descobriment va obrir les portes a una exposició inèdita al Centre Excursionista de Terrassa, que va revelar el valor d'aquells documents.
L’alcaldessa de Castellar, Yolanda Rivera, i la presidenta de l’entitat Arxiu Ramon Llinares, Montserrat Llinares, han signat aquest juliol un conveni de col·laboració que estableix el marc de treball conjunt per preservar, posar en valor i difondre el llegat del fotògraf, autor d’un dels testimonis visuals més destacats de la vida quotidiana del poble i de Catalunya que va marcar diferents generacions. L’acte de signatura va comptar amb l’assistència de la regidora de Promoció de la Vila i Memòria Històrica, Elisabet España, com també de Cesc Llinares i Laia Benavent, nets del Ramon i integrants alhora de l’entitat, de la qual també forma part l’altra neta, Aizhi Benavent.
L’objectiu de l'acord és establir una col·laboració estable entre per impulsar diferents iniciatives que permetin fer un salt al fons visual, així com donar a conèixer la seva figura i la seva aportació al patrimoni cultural del municipi. Les actuacions previstes es desenvoluparan entre els mesos de setembre del 2026 i març de 2027. L'entesa també preveu la constitució d’una comissió de seguiment integrada per representants de l’Arxiu Ramon Llinares i del consistori, que serà l’encarregada de coordinar el desenvolupament del projecte i concretar les diferents iniciatives que es duran a terme.
Entre els anys seixanta i la dècada dels noranta, Llinares va documentar amb una mirada humanista el dia a dia de Castellar, Barcelona, Terrassa i altres indrets arreu del país. El seu arxiu, format per prop de 15.000 fotografies, constitueix un dels testimonis visuals més destacats de la transformació social, urbana i humana. Malgrat el valor artístic i documental de la seva obra, va romandre durant dècades com un autor pràcticament desconegut. Després de quaranta anys amb la màquina endreçada, la seva família va decidir recuperar les còpies en paper, negatius i diapositives que conservava, i va iniciar un projecte de catalogació, preservació i difusió que ha permès rescatar de l’oblit la seva herència.