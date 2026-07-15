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Familiars i amics s'acomiaden de l'Enzo amb un homenatge al punt de l'accident

Castellar del Vallès

La carretera es va tallar temporalment perquè familiars i amics poguessin retre l'últim homenatge al jove de 16 anys

  • Familiars i amics s'acomiaden de l'Enzo al punt on va tenir l'accident mortal -
Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 09:31

La família i els éssers estimats de l'Enzo, el jove de 16 anys que va morir diumenge en un accident de trànsit a la carretera C-1415a, entre Castellar del Vallès i Matadepera, es van acomiadar aquest dimarts al vespre al mateix punt on el vehicle va sortir de la via i va impactar contra un arbre. El comiat es va fer al punt quilòmetre 26,4 de la carretera, punt exacte on el menor va perdre la vida. Familiars i amics hi van dipositar desenes de rams de flors en un acte carregat d'emoció per recordar el jove i retre-li un últim homenatge. 

Per tal de permetre aquest comiat amb seguretat, la carretera va quedar tallada temporalment mentre es desenvolupava l'acte. A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, algun membre de la família ha volgut expressar el seu agraïment als cossos d'emergència i a les institucions que van fer possible aquest homenatge. "Avui volem expressar el nostre més sincer agraïment als Mossos d'Esquadra, a la Policia Local de Castellar del Vallès i a l'Ajuntament de Castellar del Vallès per la immensa sensibilitat, respecte i humanitat que ens heu demostrat. Gràcies per permetre'ns portar tots els rams de flors fins al lloc on l'Enzo va perdre la vida, per tallar la carretera perquè poguéssim acomiadar-nos d'ell amb la tranquil·litat i el respecte que mereixia i, sobretot, per acompanyar-nos i cuidar-nos en un moment tan difícil", apunten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nito Montoya (@nito34)

Fotos de David Chao

  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
  • Familiars i amics s`acomiaden de l`Enzo al punt on va tenir l`accident mortal
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