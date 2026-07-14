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FOTOS | Eufòria a Sabadell amb la classificació d'Espanya per a la final del Mundial

Esports

Milers de sabadellencs han omplert l'amfiteatre del Parc Catalunya per veure plegats la semifinal contra França (0-2)

  • L'afició celebrant el primer gol -
Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 23:28

Així s'ha viscut la victòria d'Espanya davant de França (0-2) per segellar la classificació a la final del Mundial setze anys després. L'Amfiteatre del Parc Catalunya ha aplegat milers d'aficionats davant de la pantalla gegant per veure el partit i celebrar els gols dels de Luís de la Fuente. Mikel Oyarzabal ha posat el primer de penal a la primera meitat i Pedro Porro ha rematat la feina. 

FOTOS: DAVID CHAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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