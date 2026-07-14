FOTOS | Primer entrenament amb els protagonistes de l'ascens de tornada i les noves cares: "Volem guanyar-nos el respecte i ser fidels als nostres principis"

El retrobament de l’afició arlequinada, com sol ser tradició, no va arribar amb un amistós, ho va fer amb el primer entrenament a portes obertes de l’equip a Sant Oleguer. Després d’un matí de proves físiques a la Nova Creu Alta, tocava calçar-se les botes.
L’ocasió perfecte per retrobar-se amb els herois de l’ascens contra el Zamora, però també conèixer les noves cares del projecte. Així doncs, prop d’un centenar de seguidors van posar-se l’arlequinada per dir ‘jo hi vaig ser-hi des del dia 1’.
Alain Ribeiro, Miki Codina, Yanis Rahmani i Òscar Sanz, les noves incorporacions, no van fallar a la cita, com tampoc ho va fer Ferran Costa, que torna a asseure’s a una banqueta de la Lliga Hypermotion després del curt però intens periple a l’Andorra i amb la il·lusió de defensar el Sabadell. Encara no hi eren Arthur Bonaldo, Kaiser (després de l'operació) i Pere Pons, l'últim a ser anunciat. A més, Fuoli es va entrnar a part per molèsties.
Segons va destacar Costa després de la sessió, la filosofia arlequinada no canviarà tot i l’ascens de categoria, basada en el treball del dia a dia i una identitat molt marcada. “És un nou repte d’una dimensió molt gran, una exigència màxima, volem guanyar-nos el respecte i sabem que el que hem de fer és continuar sent fidels als nostres principis com a equip i la nostra manera de fer les coses”, va afirmar amb convenciment. Un míster que també va valorar molt positivament les noves incorporacions. “Ja venen perquè els agrada aquesta manera de fer. La predisposició ha estat molt bona”.
L’equip marxarà d'stage a Salou dimecres i s’estrenarà dissabte en el primer amistós de la pretemporada contra el Castelló a les set, continuarà preparant l’esperat inici contra l’Sporting visitant l’Espanyol el 25 de juliol a dos quarts de nou i l’Olot el diumenge 9 d’agost a les nou. Ara per ara aquests són els amistosos confirmats a l'espera, també, que es presentin les noves arribades.
D'altra banda, perquè fa al cos tècnic, cal destacar la tornada de l'ex preparador físic en l'etapa d'Hidalgo, Xavi Moñino, que prové de l'Elx de la Primera Divisió.
FOTOS: DAVID CHAO