ARA A PORTADA
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Sabadell Sabadell frega els 40 ºC en un episodi de calor intensa, però sense batre rècords Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Acord a dues bandes per aplacar el soroll de les terrasses a Sabadell: cinc mesures per a reduir les queixes Marta Ordóñez
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Sabadell Consulta les notes de tall 2026 a les universitats: desbanquen Física i Matemàtiques, la més alta dels últims anys Sergi Gonzàlez Reginaldo
Un altre protagonista del doble ascens, renovat: Arthur Bonaldo continuarà al CE Sabadell fins al 2027
Esports
El brasiler vestirà l'arlequinada a Segona després de dues temporades d'alt nivell a la Nova Creu Alta