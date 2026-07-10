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Un altre protagonista del doble ascens, renovat: Arthur Bonaldo continuarà al CE Sabadell fins al 2027

Esports

El brasiler vestirà l'arlequinada a Segona després de dues temporades d'alt nivell a la Nova Creu Alta

  • Bonaldo renova amb el CE Sabadell -
Publicat el 10 de juliol de 2026 a les 18:22
Actualitzat el 10 de juliol de 2026 a les 18:53

Arthur Bonaldo continuarà vestint la samarreta del CE Sabadell la pròxima temporada. El brasiler renova amb l'arlequinada fins al 2027 després de dues campanyes en què s'ha convertit en una peça protagonista per aconseguir el doble ascens fins a arribar al futbol professional i també ha lluit el braçalet de capità. 

El migcentre reconvertit en central en el tram final del seu primer any al club, ha trobat el seu lloc a l'eix defensiu i destaca per la seva contundència, però, especialment per un joc aeri dominant que ha plasmat a base de gols: n'ha fet 3 en els gairebé 4.000 minuts a la Primera Federación que ha disputat enguany. El primer, contra el Torremolinos que va valdre un empat als de Ferran Costa (1-1), el segon en la golejada a casa contra el Marbella (5-0) i el tercer contra el Murcia (2-2). De fet, el de Palotina ha estat un dels defenses més destacats de la categoria, tot i que també ha tornat al mig del camp en algun moment puntual. En total suma 5 dianes i 4 assistències en 69 enfrontaments oficials des de la seva arribada al Centre d'Esports, i vol continuar sent un dels líders arlequinats dins i fora del terreny de joc a la Lliga Hypermotion. 

Però, no tot ha estat fàcil per a Bonaldo durant el seu periple a la ciutat, perquè ell mateix confessava que després de la lesió al genoll que va patir fa poc més d'un any, s'havia plantejat la retirada, però va rebre el missatge diví que tot aniria bé. 

 

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