Benvingudes, retorns i molta ambició a la presentació de Fran Valera i Miguel de Toro amb el CN Sabadell: "Volem que la distància sigui més curta"

Doble presentació d'alçada del CN Sabadell masculí. Dimecres de benvingudes i retorns al centre de Montcada amb Fran Valera i Miguel de Toro, dues peces que han de ser claus en el nou projecte esportiu de l'entitat. "Jo sempre dic que el meu equip és el millor equip", ha afirmat el president Claudi Martí. Un equip que enguany ha viscut una autèntica revolució, començant per la banqueta, amb l'arribada d'Albert Español. "Tenim totes les ganes de continuar treballant, amb humilitat i sacrifici en el dia a dia. Els reptes són difícils, clar que m'agraden els títols, però soc conscient que l'excel·lència està en la feina", ha reiterat.
El retorn de Fran Valera
Fran Valera va ser el primer fitxatge anunciat pels nedadors fa unes setmanes. L'internacional espanyol arriba després d'un periple d'una temporada al Jadran Herceg Novi montenegrí. "Tenia moltes ganes de tornar, perquè com a casa enlloc", explica assegurant que "tot el jugador que marxa no torna igual i que ha crescut a la piscina i com a persona".
En la seva aventura lluny de Can Llong, Valera ha aconseguit el títol de lliga, però també ha disputat la Champions i l'Eurocup. "El waterpolo allà és diferent, molt més físic, la lliga és dura", així i tot, va tenir un paper destacat i afronta el nou repte amb ambició. "Aspiro a guanyar tot el que sigui possible, volem fer que aquesta distància amb el Barceloneta sigui més curta, s'ha apostat per sang nova i volem créixer com a grup".
Experiència i caràcter guanyador amb Miguel de Toro
La segona incorporació no és queda curta, un referent del waterpolo nacional com Miguel de Toro s'incorpora a les files sabadellenques després de la seva fructífera etapa al Ferencvaros, on ha aconseguit tots els títols possibles. "Encara ho veig una mica irreal perquè he sigut rival molt de temps, però crec que arribo al millor club d'esports d'Espanya i tinc moltes ganes de començar. El projecte m'atreia molt", narrava.
De Toro aportarà experiència i qualitat. Està més que preparat per assumir un rol de lideratge al vestidor. "També em venia de gust assumir aquest paper, a més coincidiré amb companys de selecció i crec que aquest projecte és il·lusionant. Hem de ser ambiciosos, però tocar de peus a terra". Sobre l'Atlètic Barceloneta, el seu exequip, ha admès que "són el millor club d'Europa, que acaba de guanyar la Champions, però que els volen posar contra les cordes".