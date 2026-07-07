ARA A PORTADA

Miguelete renova per dues temporades amb el CE Sabadell

Esports

Heroi del doble ascens, el davanter continuarà vestint d’arlequinat a Segona

  • Miguelete, en acció -
Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 19:34
Actualitzat el 07 de juliol de 2026 a les 19:48

Miguelete renova el seu contracte amb el CE Sabadell per dues temporades més. Heroi del doble ascens i peça clau en la consecució d'aquest.
El davanter andalús debutarà a Segona a les ordres de Ferran Costa. 
Va arribar fa dues campanyes provinent del Recreativo i des d'aleshores s'ha convertit en molt més que un jugador, ha estat el baluard de l'afició al fang i en els moments de glòria. Durant aquest temps vestint l'arlequinada, ha segellat 17 gols, una dotzena a la Segona RFEF i 4 enguany, amb gran protagonisme als enfrontaments definitius. 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades