ARA A PORTADA
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Sentmenat L'incendi de Sentmenat s'enfronta a una tarda "complicada": "La marinada pot dificultar molt l'extinció del foc" Jan Cañadell Puigmartí | Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell La primera cirurgiana plàstica pediàtrica del Parc Taulí: "Abans havíem de derivar alguns casos a altres hospitals" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Vallès Les noves marques de traçat de la B-124 convencen el 65% dels motoristes: "Valorarem estendre-les a més punts calents" Jan Cañadell Puigmartí
Miguelete renova per dues temporades amb el CE Sabadell
Esports
Heroi del doble ascens, el davanter continuarà vestint d’arlequinat a Segona