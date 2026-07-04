ARA A PORTADA
-
Sabadell GRÀFICS | Pressupostos de la Generalitat 2026: què li toca a Sabadell i al Vallès? Albert Acín Serra
-
Sabadell Elogis i crítiques sobre l'impacte dels pressupostos de la Generalitat al Vallès Albert Acín Serra
-
-
Sabadell Cuca Santos (PP): "Sabadell es mereix una nova alcaldia i estem preparats per oferir aquesta alternativa" León Guerrero
-
Cultura i oci Joan Carreras interpreta els neguits de Shakespeare que avui dia pots trobar a 'X' Guillem Plans Roca
FOTOS | El Club Tennis Sabadell celebra el seu sopar de final de temporada
Esports
Destaquem algunes de les millors imatges de la vetllada amb què el Club Tennis Sabadell ha posat el punt final a la temporada esportiva