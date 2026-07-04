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FOTOS | El Club Tennis Sabadell celebra el seu sopar de final de temporada

Esports

Destaquem algunes de les millors imatges de la vetllada amb què el Club Tennis Sabadell ha posat el punt final a la temporada esportiva

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell -
Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 19:33

El Club Tennis Sabadell va celebrar aquest divendres, 3 de juliol, el tradicional sopar de final de temporada, una trobada que va reunir socis i sòcies per acomiadar el curs esportiu en un ambient festiu i de germanor.

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO:

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

  • El sopar de final de temporada del Club Tennis Sabadell

 

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