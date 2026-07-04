Miki Codina, segon reforç del CE Sabadell

El mercat del Centre d'Esports comença a agafar ritme. Els arlequinats han confirmat oficialment la segona incorporació per a la pròxima temporada a la Lliga Hypermotion amb l'arribada de Miki Codina, procedent precisament del Zamora, que es va quedar a un pas de l'ascens després de perdre la final contra el Sabadell. El defensor, de Sant Hipòlit de Voltregà, signa fins al 2027.
Codina, format a la Damm i amb passat al futbol base del Real Betis, va fer el salt al futbol sènior amb la UD Logroñés. Amb el conjunt de La Rioja va disputar una cinquantena de partits amb el filial a Segona Federació i, amb el descens del primer equip, va ser una peça important en la categoria amb 39 partits en la 23-24. Va signar per l'Intercity, a Primera Federació, i, l'estiu passat, va marxar al Zamora, en què ha estat cabdal en la gran temporada dels del Ruta de la Plata que li va valer, fins i tot, un lloc en l'onze ideal de la categoria que publica el compte oficial de la competició.
El defensor de 24 anys ha disputat aquesta temporada 36 partits amb els zamorans entre totes les competicions anotant quatre gols i repartint cinc assistències. En el partit de tornada de la final per l'ascens a la Nova Creu Alta ja va donar mostres del seu potencial amb diverses internades perilloses per banda esquerra. Codina pot jugar com a central o lateral esquerrà i destaca per la seva capacitat física i potència.