"Ara ja saben que Cap Verd no és una ciutat del Brasil": el somni mundialista d'una selecció debutant, als ulls d'un sabadellenc d'adopció

Dubto que hi hagi ningú traient més pit pels carrers de Sabadell aquesta setmana que el Milton de Pina (amb permís dels arlequinats). Fa quinze anys que és un més a la ciutat, però no oblida les seves arrels del Cap Verd, país que el va veure néixer, créixer i on viuen gran part dels seus parents. "Hi torno cada any", narra lluint la samarreta de la selecció, que li ha regalat la seva germana. "Treballa a l'empresa patrocinadora", ens explica mentre li fem fotos amb l'equipació, gairebé com si d'un fitxatge es tractés.
Tot i que diuen que el futbol és el més important de les coses menys importants, l’equip nacional l’està fent molt feliç. "Ningú donava res per nosaltres, arribar a un Mundial ja era molt difícil, però ens vam classificar de forma directa. Ens donaven un 1% de possibilitats de passar de fase. Ens vam quedar amb aquest 1% i amb un 99% de fe. Som un país petit, però quan tenim una oportunitat, intentem fer-la grossa, els capverdians som així", continua, visiblement emocionat.
Provinent de Santiago, a Praia, que és la capital de les illes, va recalar a Sabadell per amor i ha format la seva pròpia família. "Vaig conèixer la meva dona a Lisboa i després de viure un temps allà, vam venir aquí, on han nascut els nostres fills. De seguida vaig aprendre català per integrar-me". I sí, evidentment tots donen suport incondicional al conjunt dirigit per Pedro Leitão (Bubista), que ha fet història classificant-se per als setzens de final en la seva primera participació a la Copa del Món. "Per a molts d'aquests jugadors, com Vozinha, el porter més popular del torneig, o el Pico López, representar el país a una competició com aquesta era el premi d'una vida. És un grup amb caràcter, però sobretot molta passió. També molt organitzats i intel·ligents. Al final, juguen onze contra onze, i qualsevol equip mereix el mateix respecte", analitza el sabadellenc d'adopció.
Una de les aparents ‘ventafocs’ mundialistes, ha demostrat que els límits hi són per a enderrocar-los. Ara, els debutants estan de moda i els que reien, ja no ho fan tant. "Em va molestar que Piqué rigués de nosaltres abans del primer partit contra Espanya dient que ens clavarien un 9-0 fàcil. Segons quins programes donaven per feta una golejada i al final ja sabeu com va acabar el partit i qui va acabar content (0-0)", sentència contundent. Un empat que va generar un sisme d’opinions negatives entre la premsa i l’afició de ‘La Roja’. Així i tot, el duel que més l’ha marcat fins ara ha estat el de l’Uruguai (2-2). "Vam jugar-los de tu a tu, quina llàstima no haver guanyat". Tot i el patiment contra l'Aràbia Saudita (0-0), el premi del passi ha estat més gros del que mai haguessin imaginat: enfrontar-se a l'Argentina d’un Messi versió veterà estel·lar.
Independentment del que passi a l'eliminatòria d'aquest dissabte (00 h), el torneig ha estat una oportunitat per demostrar el talent d’una nació amb poc més de 500.000 habitants que alguns no situaven ni al mapa. "El que ens manca és inversió en esport, no talent. Cap Verd no és una ciutat del Brasil com va dir la UEFA. Som a la costa occidental africana, tenim deu illes i una gent molt hospitalària", reivindica l’ara jugador de l’equip de veterans de l’OAR Gràcia i treballador del Banc Sabadell, que es debat entre la il·lusió i els nervis.
"La favorita és clarament l'Argentina, això ho sap tothom, però nosaltres donarem el 100%. Esperem que divendres ells no tinguin el seu millor dia i tinguem l’opció d’allargar el somni". Ara bé, ell ho seguirà des de casa amb la calma perquè és dels patidors. "Em van convidar a la quedada de la comunitat capverdiana de Barcelona. Però a casa ens agrada el futbol a tots i seria lleig no viure-ho plegats". Perquè el poble està al costat d’una selecció que desperta passions i representa a la perfecció els valors d’una societat sacrificada, que ho dona tot per tirar endavant en tots els àmbits de la vida. "La passió és el que ha portat Cap Verd fins aquí", conclou. Veurem si la gran sorpresa mundialista continua donant la campanada contra la vigent campiona del món.