La sabadellenca que debutarà a la Nations League: "És la primera vegada que competeixo en aquest format"

De vegades les oportunitats no arriben de la manera esperada, sinó que es presenten en forma de nous inicis. Així ho ha viscut la Irene Asensio, una jove jugadora de bàsquet de la ciutat, que actualment competeix a la lliga universitària dels Estats Units. La sabadellenca disputarà la Youth Nations League U21 de 3x3 tot i ser U20. Aquest torneig organitzat per la FIBA serà la seva primera experiència professional en un format que és cada dia més popular pel seu dinamisme, fins al punt d'haver-se convertit en esport olímpic.
Representar la selecció, però, no li ve de nou, l'any passat per exemple va formar part de les files de la U19. "Estava acostumada al 5x5 i aquesta temporada no m'havien trucat. A finals de maig i sense esperar-m'ho em van comunicar que volien comptar amb mi per disputar la Nations i em fa molta il·lusió, perquè és un nou repte. A més, mai he estat a Bucarest", explica Asensio, que esprem cada cita esportiva més enllà de la pista per convertir-la en una experiència vital. La primera parada de la competició se celebrarà a la capital romanesa del 3 al 6 de juliol. S'hi disputaran diversos enfrontaments al dia per conjunt i el debut espanyol serà contra Serbia divendres, a tres quarts de tres de la tarda.
L'equip ja ha viatjat cap a Madrid per entrenar-hi un parell de dies i estan molt enfocades a fer un gran paper. "Ambició en tenim moltíssima, però no expectatives. No he coincidit amb elles en partits, però sé que formem un grup molt competitiu, que ho dona tot als entrenaments. Si cal som dures i ens fem faltes", destaca la sabadellenca que vol aportar la seva intensitat i intel·ligència a pista. "Crec que la meva capacitat per defensar pot donar molt, soc molt dinàmica però també sé posar cap i jugar amb maduresa en certs moments".
Cert és, que la Irene no ha estat una fidel seguidora del 3x3, però té una molt bona consellera. "La meva germana gran ja va disputar aquesta competició anteriorment, llavors sé com funciona, en part, d'animar-la a ella", i és que té una família apassionada pel bàsquet.
"A les cites d'estiu hi ha gent amb molt nivell", narra, com també ho ha notat a la NCAA. "Aquesta ha estat la meva segona temporada a Texas i ha sigut més dura que l'anterior. Tot i ser meu primer any sortia de titular. Entrenem moltes hores al dia i ho complementem al gimnàs, és complicat". Unes dificultats que han estat motor per créixer a pista i com a persona fora d'ella. "Soc una jugadora molt sociable que dono molta importància al fet que hi hagi un bon ambient entre companyes. Sempre acostumo a portar jocs de taula i intento fer que tothom se senti inclòs".
Després de la Nations League, li tocarà afrontar un nou canvi d'aires, lluny de Sabadell i de Texas. "Amb el 'Transfer Portal' vaig fitxar per Ohio i ara és el meu pròxim repte". Però primer té clar que vol deixar-s'ho tot i més a Bucarest per dedicar-li els èxits a una persona molt especial. "Portaré el número dotze i el cognom del meu avi, que ens va deixar, a la samarreta". Perquè les victòries sempre són per compartir-les.