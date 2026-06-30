El calendari complet del CE Sabadell en el seu retorn a la Lliga Hypermotion

El Centre d'Esports ja coneix el seu full de ruta competitiu en el retorn a la Lliga Hypermotion. La RFEF ha celebrat el sorteig del calendari per a la 26-27 en un acte a la plaça de Colón de Madrid. La competició arrencarà el cap de setmana del 15-16 d'agost i per als arlequinats, que disputaran les dues primeres jornades fora de casa per les obres a la Nova Creu Alta, s'estrenaran al camp del Real Sporting de Gijón, un autèntic històric del futbol espanyol i en un camp com el Molinón, que va certificar el descens matemàtic el 2015.
El conjunt asturià competia la temporada passada a Segona Divisió i serà només el primer rival d'una lliga sempre exigent i extremadament competitiva que en les primeres jornades ja permetrà veure el Sabadell contra alguns dels millors de la categoria. En la segona jornada visitaran Castalia per a enfrontar-se al Castellón, que va disputar el play-off d'ascens per pujar i és un rival conegut de sobres dels últims temps.
L'estrena a casa no serà fins a l'últim cap de setmana de l'agost (29-30) davant de la UD Almería, que també va fregar l'ascens a Primera, en un duel en què hi haurà un tancament parcial de la Nova Creu Alta, per la sanció de la RFEF pels incidents de la final del play-off contra el Zamora. Després rebran el Córdoba i en les següents jornades s'enfrontaran a dos dels acabats de descendir, Mallorca i Real Oviedo, a domicili i com a local, respectivament en un inici de competició de nivell.
D'altra banda, els arlequinats tancaran la Hypermotion el cap de setmana del 6 de juny a casa precisament contra el Castellón. La jornada retro, prevista per a l'11 d'abril, serà també a l'estadi creualtenc davant del Leganés. Dues de les dates marcades en vermell seran els derbis catalans davant del Girona. A Montilivi en la penúltima jornada de la primera volta, el 3 de gener, i a la Nova Creu Alta el 5 de maig, ja en el tram final de la lliga. Consulta el calendari complet aquí.
Una nova realitat competitiva per a un Sabadell que tornarà a la feina la pròxima setmana, dimecres 8 de juliol, per començar la pretemporada i estar a punt per a l'inici d'un any de gran exigència, però també molt il·lusionant.