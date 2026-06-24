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Multa i tancament parcial de la Nova Creu Alta per la invasió de camp en l'ascens del CE Sabadell

El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha sancionat el club local amb 4.100 euros en total

  • Invasió de camp a la Nova Creu Alta -
Publicat el 24 de juny de 2026 a les 14:29
Actualitzat el 24 de juny de 2026 a les 14:36

El jutge disciplinari de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha imposat tres multes amb sanció econòmica que suma un total de 4.100 euros i el tancament parcial de la Nova Creu Alta durant un partit per diversos incidents produïts durant la final del play-off d'ascens a la Lliga Hypermotion. Va ser l'enfrontament en què el CE Sabadell va aconseguir tornar al futbol professional el passat divendres 19 de juny després de derrotar el Zamora CF per 4-0.

La invasió de camp que va provocar aturar el partit durant uns deu minuts, juntament amb la que es va produir en acabar el matx, han estat sancionades amb 3.500 euros i el tancament parcial de l'estadi durant un partit seguint la normativa del Codi Disciplinari de la RFEF. A part, s'aplica una sanció de 600 euros per l'ús indegut dels aspersors.

Per la seva part, el Zamora reclamava en les seves al·legacions una sanció molt més severa, que no ha estat acceptada. Els zamorans volien anul·lar el partit de tornada o que se'ls donés la victòria per 0-3; que s'aturés la inscripció del Centre d'Esports a Segona; descens de categoria; el tancament de l'estadi el màxim nombre de partits possible; sanció econòmica i deducció de punts per la pròxima temporada.

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