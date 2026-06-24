ARA A PORTADA
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Multa i tancament parcial de la Nova Creu Alta per la invasió de camp en l'ascens del CE Sabadell Redacció
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"No hi ha hagut cap incident seriós": un centenar d'avisos als Bombers per Sant Joan a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
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FOTOS | Cau un cotxe amb quatre ocupants a les vies del tren al costat de l'Aeroport de Sabadell Redacció
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Vivac, escalivada i una muntanya màgica: com Jaume Monmany va portar la Flama del Canigó a Sabadell Aleix Pujadas Carreras
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VÍDEO | Així és la Martina Gutiérrez, que ha tret la millor nota de la Selectivitat de Sabadell: "Em va trucar la consellera" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Multa i tancament parcial de la Nova Creu Alta per la invasió de camp en l'ascens del CE Sabadell
El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha sancionat el club local amb 4.100 euros en total