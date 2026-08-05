Edgar González, experiència de Primera per a la defensa del CE Sabadell

Reforç de luxe per a la defensa del Centre d'Esports. El club arlequinat ha anunciat la incorporació del central Edgar González (29 anys), cedit per l'Almería fins a final de temporada. El de Sallent ha disputat més de 150 partits al futbol professional, 87 a Primera Divisió, i més d'una desena a l'Europa League. Un fitxatge de renom que eleva el nivell de la rereguarda arlequinada a una setmana i mitja per a l'estrena de la Lliga Hypermotion.
González es va formar entre el futbol base del Barça, l'Espanyol i el Cornellà, a on va arribar a disputar una quarantena d'enfrontaments a Segona B amb el primer equip. El seu bon paper i joventut van cridar l'atenció del Betis, on va estar dues temporades al filial. En aquest període també va debutar amb el primer equip amb catorze partits disputats entre lliga i Copa del Rei. Per agafar experiència va marxar cedit al Real Oviedo, a Segona Divisió, i es va guanyar el dret a tenir un lloc a la plantilla bètica després d'un gran any al Carlos Tartiere, amb 37 duels en la temporada 20-21, inclosos els dos contra el Centre d'Esports.
Va tornar al projecte del Betis amb l'objectiu de consolidar-se i va disputar gairebé una setantena de partits en dos anys, inclosos onze d'Europa League o set en la Copa que els verd-i-blancs van guanyar, el 2022, després d'una agònica tanda de penals contra el Valencia. L'estiu del 2023, l'Almería va fitxar-lo a canvi d'uns cinc milions d'euros i va signar un contracte de cinc anys. En la seva primera temporada va disputar 30 partits, però l'equip va baixar a Segona i, a la Hypermotion, va ser un dels jugadors destacats en la plantilla indàlica amb 45 partits entre lliga, Copa i el play-off d'ascens, en què van ser eliminats per l'Oviedo, que després va pujar.
La 25-26 la va viure entre Croàcia i Andorra. La primera meitat de la temporada la va jugar al Hajduk Split i, a l'hivern, va signar amb el conjunt del principat, on va ser titular en els tres primers partits i, després, es va perdre la resta per una lesió. Com a curiositat, l'Edgar González és molt amic del Ton Ripoll, que ara serà el seu company en la plantilla arlequinada. De fet, és força habitual veure publicacions a les xarxes socials de tots dos, fins al punt que ha assistit a la Nova Creu Alta en diverses ocasions per veure'l jugar.
Un reforç amb experiència i trajectòria al futbol professional que donarà un salt de qualitat important a l'equip de Ferran Costa, per a apuntalar l'eix de la defensa. Edgar González, fill del també exfutbolista Lluís González, destaca per la seva capacitat aèria (1,92 m d'altura), sortida de pilota i també polivalència: pot actuar com a central i també com a migcentre. Amb aquesta incorporació, ja són deu els fitxatges del Centre d'Esports per al retorn a la Lliga Hypermotion.