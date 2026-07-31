El CN Sabadell tanca el circuit català de natació amb 14 medalles al Memorial Paulus Wildeboer

L'última competició del circuit d'aquesta temporada en la natació catalana va tenir Sabadell i les instal·lacions de Can Llong com a escenari. El Club Natació va acollir, un any més, el XXII Memorial Paulus Wildeboer dimecres i dijous d'aquesta setmana en una competició amb un gran nivell i fins a catorze medalles per als nedadors locals. Tot plegat com a cloenda per a la majoria dels inscrits de la temporada, o com a preparació per als que seran a l'Europeu o als Jocs Mediterranis que es disputen el pròxim mes.
En clau sabadellenca, el gran triomfador va ser Eudald Tarrats amb fins a tres metalls en les proves de braça. Tarrats va fer una de cada, or en els 100, plata en els 50 i bronze en els 200, en què el segon lloc va ser del també nedador del Club, Álex Castejón. També va repetir podi Ferran Julià que es va imposar en la prova dels 200 lliure i va ser tercer en els 400 lliure. D'altra banda, Diego Mira, un dels que serà present a les dues cites internacionals de l'agost, es va penjar la plata als 100 estils. També va aconseguir un segon lloc Víctor Merino en els 50 lliure, mentre que Alexandre Comas va ser tercer en els 50 esquena.
Pel que fa a les proves femenines, Mar Garmendia va penjar-se una plata en els 50 lliure i Teresa Hernández, Carolina Oliveira i Clàudia Muñoz, els 50 esquena, 100 esquena, 200 estils, respectivament, van ser bronze. En la prova de relleus, el 8x50 lliure mixt, l'equip format per Muñoz, Carlota Colomer, Hernández, Garmendia, Merino, Arnau Pifarré, Jordi Carrasco i Cristian Córdoba va acabar en la tercera posició. Un gran balanç per al Club Natació de l'última de la temporada en el circuit català i una nova competició amb Sabadell com a epicentre de l'esport estatal amb diverses millors marques personals i noms propis de la natació catalana i espanyola.