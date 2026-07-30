Gastón Valles, nou reforç per a l'atac del CE Sabadell

El Centre d'Esports ja té un nou davanter. Els arlequinats han anunciat l'arribada de Gastón Valles, procedent del CD Tenerife, que va anunciar la seva desvinculació fa un parell de dies. El davanter uruguaià va disputar la temporada 28 partits a Primera Federació i va anotar set gols entre el conjunt tinerfeny i Unionistas de Salamanca, on va disputar la primera meitat de la temporada.
Format al Defensor Sporting del seu país, l'atacant de 25 anys va aterrar al futbol espanyol el 2021. Va jugar a l'Atlético Benidorm i al Vélez CF, en què va fer vuit gols en 18 partits a Segona Federació i es va guanyar el seu fitxatge per l'Espanyol l'hivern del 2024. Amb el conjunt blanc-i-blau va disputar catorze partits al primer equip a Segona Divisió, entre lliga i play-off d'ascens. Com a curiositat, va marcar un gol amb el conjunt perico a la Nova Creu Alta en pretemporada davant del CES de David Català, en un duel que va acabar 1-1.
Poc després, va marxar cedit al Cartagena, de nou a la categoria de plata. Amb els de la Regió de Múrcia va disputar 28 partits i va anotar tres gols. L'estiu passat va fer una passa enrere i va signar amb Unionistas, a Primera Federació. Després de fer quatre gols en dotze partits amb el conjunt salmantí, el Tenerife va apostar pel davanter i va pagar traspàs per fer-se amb els seus serveis amb un contracte fins al 2028. A l'Heliodoro va fer tres gols en setze enfrontaments.
Aquest estiu, el club canari no comptava amb ell i davant la forta aposta del Centre d'Esports, Valles ha apostat pel projecte arlequinat a Segona Divisió. El davanter signa fins al 2027 i acompanyarà Agustín Coscia en la punta de l'atac, a l'espera que es confirmi la més que probable sortida de Rodri Escudero. Gastón Valles, que destaca per la seva capacitat física i colpeig amb les dues cames, es converteix en la novena incorporació del Sabadell per al retorn al futbol professional.