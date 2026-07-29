Primera victòria de la pretemporada per al CE Sabadell

La trilogia de partits d'aquesta setmana ha començat amb una victòria convincent del CE Sabadell, que s'ha imposat per 2-1 al Manresa a l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer, ple a vessar. Els gols de Rodri Escudero i Miguelete a la segona meitat han decidit un duel en què els arlequinats han estat molt superiors i han pogut golejar amb nombroses ocasions durant tot el duel. Primera victòria en el tercer amistós de la pretemporada dels de Ferran Costa que continuen amb la preparació per a l'estrena lliguera.
Costa ha presentat un onze força similar al de dissabte passat davant de l'Espanyol. A la defensa ha entrat José Català, al mig en la línia de tres, Quadri ha jugat d'inici en lloc de Pere Pons i Alain Ribeiro ha acompanyat Yanis Rahmani com a referència en l'atac per un Javi López-Pinto lesionat del genoll dret, amb un esquinç que el tindrà fora les pròximes setmanes.
El duel ha començat amb ritme i amb un guió clar: pressió molt alta i intensa del Centre d'Esports davant d'un Manresa que no ha renunciat a sortir jugant en cap moment. El primer avís ha arribat molt d'hora, als dos minuts de joc, amb una pilota al pal de Yanis. Les ocasions han anat succeint en uns primers compassos d'autèntic vendaval ofensiu arlequinat. Ribeiro ho ha provat de cap i també Miki Codina ha fet treballar Óscar Pulido amb una rematada al primer pal amb la dreta que ha tret el porter. L'únic ensurt dels manresans ha estat en una pilota llarga en què Fuoli ha dubtat i ha comès falta sobre Óscar Gómez. Groga, i gràcies, en una acció que acabat amb un xut a la tanca de l'exarlequinat Moha Ezzarfani.
A l'altra banda del camp, ha continuat insistint el Sabadell i Pulido ha anat creixent amb el pas dels minuts, tancant la seva porteria. Primer en un cop de cap de Yanis i també en un xut des de la frontal de Priego. La més clara, però, l'ha tingut Ribeiro amb un potent xut des de fora que ha picat al travesser quan tothom cantava el gol. Al tram final del primer temps, el duel s'ha accidentat significativament. Els milers d'arlequinats presents a Sant Oleguer han emmudit quan Quadri ha hagut de ser atès per unes molèsties i, poc després, Ribeiro ha demanat el canvi després d'un mal gest. El basc ha abandonat el terreny de joc entre llàgrimes i ha entrat Coscia. Tot plegat ha enterbolit el partit i ha fet baixar el ritme fins al descans.
Al pas per vestidors, Costa ha tret un onze totalment nou. Només ha repetit Coscia. Ha tornat a sortir amb ritme el Centre d'Esports i ja en els primers instants s'ha tornat a topar amb el pal, ara Miguelete en un llançament de falta. Ha avisat també Mario Torres amb un cop de cap al lateral de la xarxa i, prop de l'hora de joc, ha trobat el camí el conjunt de Ferran Costa. Rodri Escudero ha caçat una pilota a l'interior de l'àrea i amb un potent xut creuat ha superat l'exmercantilista Quim Borràs sota pals.
Poc després, el mateix Escudero ha tingut el segon amb una rematada desviada des de l'interior de l'àrea. De la perseverança ha caigut el segon quan Matheus ha comès penal per una agafada sobre Miguelete després d'una errada defensiva. El '10' arlequinat ha transformat la pena màxima. Amb la pausa d'hidratació, Hudson Davis i el debutant 'Pipa' han substituït Lluís Estebe i Sergio Sandoval. En el tram final, de nou Miguelete ha fregat el gol amb dues ocasions claríssimes. En la primera s'ha trobat de nou amb el pal, quart dels arlequinats en el partit, i després amb un bon Quim Borràs en l'u contra u. El sabadellenc també ha negat el tercer a Coscia i Escudero en els darrers insants del duel. En el descompte, Rafa Catalán ha retallat distàncies, però ja no ha pogut evitar el primer triomf de la pretemporada del Centre d'Esports. Divendres, nova cita a l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer davant de l'Inter Escaldes.
Han jugat: Fuoli, Òscar Sanz, José Català, Genar Fornés, Ton Ripoll, Quadri, Urri, Joel Priego, Miki Codina, Yanis Rahmani i Alain Ribeiro (Coscia), en el primer temps. José Ortega, Carlos Alemán, Bonaldo, Eneko Aguilar, Sergio Sandoval (Pipa), Pere Pons, Lluis Estebe (Hudson Davis), Mario Torres (Nil Arumí), Miguelete, Escudero i Coscia, en la segona meitat.