Set medalles amb accent sabadellenc a la World Cup de waterpolo

Una nova competició internacional de waterpolo amb presència sabadellenca en el podi. La superfinal de la World Cup ha deixat set medalles amb accent local en el torneig femení, que s'ha resolt amb una final entre els Estats Units i la selecció espanyola, amb triomf nord-americà per 13-9. El conjunt dirigit per Adam Krikorian va tornar al més alt del podi amb una actuació molt convincent per penjar-se l'or, amb la presència de la boia de l'Astralpool CN Sabadell, Tara Prentice, i l'acabada d'arribar a Can Llong, Ryann Neushul, que va fer un gol en la final.
A l'altra banda de la moneda, es va haver de conformar amb la plata la selecció estatal, que va superar Hongria i Rússia, en els quarts i les semifinals, respectivament. Les de Jordi Valls no van poder trencar la malastrugança en l'única competició que encara no han guanyat. En la convocatòria, figuraven cinc jugadores que estaran a l'Astralpool la pròxima temporada: Irene González, Paula Crespí i les tres incorporacions, Nona Pérez, Paula Camus i Martina Terré, clau en la participació espanyola amb més d'un 60% d'encert en les dues rondes anteriors a la final, davant de les russes fins i tot parant un penal a la tanda definitiva.
En la final, no obstant això, les nord-americanes van dominar des de l'inici amb un 3-1 de sortida que entre Camus i Carlota Peñalver van reduir en els últims instants del primer quart. Entre Elena Ruiz i Camus van tornar a ajustar el marcador, però Emily Ausmus va fer el 7-5 al descans. A l'equador del tercer període, la petita de les germanes Ruiz va igualar el resultat per primer cop des del 0-0 de sortida, però un parcial de 3-0 de les estatunidenques va tornar a obrir escletxa, tot i que la sabadellenca Nona Pérez va fer l'11-9 abans del darrer període. Va tancar la seva porteria Amanda Logan i les nord-americanes van sentenciar el títol fins al 13-9 definitiu.
El podi de la competició el va tancar el conjunt amfitrió, Austràlia, que es va imposar a Rússia per 12-9. D'altra banda, la cinquena posició va ser finalment per als Països Baixos, amb la nova jugadora del CN Sabadell, Maartje Keuning com a capitana. En el torneig masculí, la selecció espanyola va caure en els penals dels quarts de final de forma sorprenent davant d'Austràlia i, en la fase de consolació, va guanyar a Croàcia i Montenegro per acabar en la cinquena posició. Van participar els sabadellencs Sergi Cabanas i Pep Bonet i també les dues incorporacions per a la nova temporada, Fran Valera i Miguel de Toro.