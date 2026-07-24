Emocionant primera edició del Míting Històrics de la Joventut Atlètica de Sabadell

Emocions, expectació i, sobretot, atletisme en una gran jornada a l'estadi Josep Molins. La primera edició del Míting Històrics de la Joventut Atlètica de Sabadell va aplegar més d'un centenar d'atletes. La tarda, no obstant això, va estar marcada pels emotius homenatges. La figura central de l'acte de reconeixement va ser Carme Valero, que tot just complia cinquanta anys des del seu debut olímpic a Montreal 1976. Una fita per l'esport sabadellenc, català i estatal, sent la primera atleta a competir en uns Jocs.
La placa commemorativa la va recollir la seva filla Carme Mellado Valero, que va recordar la seva mare amb unes paraules que van emocionar tots els presents. "Sento un orgull immens per tot el que va aconseguir. Abans que la gran llegenda de l'esport, per mi era la mama. Quan ens va deixar jo estava lliurant la meva pròpia batalla contra el càncer. Va ser molt dur i no vaig tenir el temps ni l'espai per assimilar que ja no hi era. Ara torno a lliurar una batalla contra la malaltia, però amb la serenor necessària per poder-la representar en un acte així. Si alguna cosa em va ensenyar el seu exemple, dins i fora de les pistes, és que sempre hi ha esperança quan hi ha ganes, determinació i perseverança. A totes les dones i joves que estan començant avui a l'esport o que enfronten moments difícils a la vida, us dic que no tingueu por d'ocupar el vostre espai, que cada pas, esforç i barrera que supereu us fan més forts a vosaltres i obren pas als que vindran després", asseverava.
La 'Carmeta' també va recordar la relació de la seva mare amb un altre dels homenatjats, l'ànima de la JAS, Josep Molins. "Era com un pare per ella. Avui venia i me'ls imaginava a tots dos corrents, rodant sobre l'herba humida amb aquells paravents típics del postentrenament que sonaven... I m'imagino el Pep somrient i parlant amb la mare amb aquella complicitat que tenien. Segur que ens veuen des de dalt", deia. Precisament el fill del Pep, el Jordi Molins, va viure l'acte com a família i també des del vessant institucional, com a representant de la Federació Catalana. "Estic molt orgullós pel reconeixement. És un moment realment emocionant i hem d'agrair que es puguin fer aquestes iniciatives", afirma. També va rebre una placa commemorativa, en el marc de l'acte d'homenatge, el medallista paralímpic el 1976 i el 1980, José Santos.
L'esdeveniment, per cert, va ser el primer amb la nova junta, encapçalada per Dani Peula. "Volem agrair tothom la seva presència. Sabem que les dates són complicades, però volíem que fos avui pel simbolisme de la fita de la Carme Valero. És un exemple de com es trenquen els murs. En aquelles olimpíades el va acompanyar el José (Santos) i tots dos, segurament, no ho haurien pogut fer sense el suport i ajuda del Pep Molins, que per nosaltres ho és tot. És l'ànima del nostre club", deia el secretari, Juanma Prieto.
Els resultats
En el pla esportiu, els guanyadors van ser Ali Ammou, de la JAS, amb un temps d'11:40 en els 100 m. A la prova femenina, es va imposar Martina Domínguez (13.48), del CA Nou Barris. En els 600, van aconseguir el triomf Pau Noguera (1:35.64), del Barça, i Núria Galán (1:50.08), de la JAS. Pel que fa als 800, van guanyar Bruno Maturana (1:51.55), de l'At. Intec Zoiti, i Laila Zouari (2:13.32), del PCteam. Finalment, en els 1.500, els triomfs van ser per a Martí Jurado (3:56.55), de la UA Barberà, i l'atleta formada a la JAS, ara al Cárnicas Serrano, Ámbar Tomàs (4:38.52), que es va imposar a la corredora local, Berta Galán (4:40.95). En la prova open dels 800 va guanyar Marc Corral i en els 100 d'esport adaptat es va imposar Laia Fabra, de L'Hospitalet.