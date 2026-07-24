ARA A PORTADA

Gonzalo Ávila 'Pipa', reforç de luxe per a la banda dreta del CE Sabadell

Esports

El lateral d'Esparreguera arriba procedent del Ludogorets de la lliga de Bulgària

  • Pipa es va formar a l'Espanyol
Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 10:58
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 11:07

Fitxatge sorpresa al Centre d'Esports. El conjunt arlequinat ha anunciat l'arribada de Gonzalo Ávila, més conegut com a Pipa. El lateral arriba procedent del Ludogorets de la lliga de Bulgària i compta amb una àmplia experiència en el futbol internacional.

El d'Esparreguera es va formar a l'Espanyol, precisament rival de demà dissabte en pretemporada, arribant a disputar 13 partits amb el primer equip i fins i tot disputant competició europea. Anteriorment, havia jugat mitja temporada cedit al Nàstic de Tarragona, a Segona Divisió. Tot plegat abans d'iniciar la primera de les seves nombroses aventures pel futbol continental.

Pipa va arribar al Huddesfield Town el 2020 i va disputar prop d'una cinquantena de partits a la Championship anglesa en dues temporades. Va marxar a Grècia, per jugar amb l'Olympiacos mig any abans d'iniciar una nova experiència al Ludogorets. En les últimes temporades ha estat cedit al West Bromwich Albion, de nou a la segona categoria del futbol anglès, i, en la 24-25, a la Hypermotion amb el Burgos, on va disputar 27 partits. El lateral dretà també ha estat internacional en categories inferiors amb la selecció espanyola, des de la sub-19 fins a la sub-21 amb una quinzena de partits.

Ara, reforça la banda de la Nova Creu Alta per a aportar la seva capacitat d'arribada i profunditat i també l'experiència en un bloc jove que es continua apuntalant per a l'estrena a la Segona Divisió.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades