El gran estiu de Mireia Capdevila: bronze europeu i fitxatge pel campió d'Espanya

Un nou èxit internacional amb accent sabadellenc. Mireia Capdevila s'ha penjat un bronze europeu amb la selecció espanyola U20. Capdevila ha actuat com a entrenadora assistent de Rubén Burgos en una competició en què el combinat estatal ha aconseguit pujar al podi una vegada més. "La valoració és positiva. Estem molt ben acostumats perquè guanyem molt, però també s'ha de posar en valor el que suposa aconseguir una medalla. Estar entre els quatre millors del continent ja és una fita perquè és extremadament complicat", afirma.
L'entrenadora sabadellenca ja coneixia a la perfecció aquesta generació de basquetbolistes, amb qui havia coincidit quan eren U16. La selecció va començar amb pas ferm, guanyant els tres primers partits de la fase de grups tot i enfrontar-se a la posterior subcampiona, Israel, i a les amfitriones, Lituània. En els encreuaments, van superar Suècia (77-37) i Turquia (72-59), però a les semifinals es van trobar amb les grans candidates a l'or, França. "Ja havien estat campiones en anteriors tornejos i eren el rival a batre. En les instàncies decisives, tot va per detalls i l'encert en moments concrets del partit", afirma. Va caure contra el conjunt francès (54-64) i es van quedar fora de la lluita pel títol.
En el partit pel tercer lloc es van enfrontar a Bèlgica, que havia perdut contra Israel per l'altre costat del quadre. "És un partit en què és molt més important el factor mental que la tàctica. Vens de perdre les semifinals i sempre és complicat d'afrontar, però les jugadores tenien molt clar que volien guanyar una medalla i, en aquest sentit, va ser fàcil", assegura. La selecció belga tenia una baixa sensible i això va aplanar al camí de les espanyoles que es van imposar per 81-59 per penjar-se un gran bronze.
Nova etapa en un dels clubs referents del bàsquet estatal
Tot plegat com a cloenda d'una temporada dura per a la Mireia Capdevila, que ha estat al Tizona Burgos en els últims temps i ara iniciarà una nova etapa a l'elit del bàsquet espanyol. Amb el conjunt burgalès, de la segona categoria estatal, ha viscut un any irregular, lluitant pel descens fins al final. "Ha estat un any difícil, però l'últim mes i mig va ser tan complex com divertit, la veritat. Va ser quan més necessitat teníem d'aconseguir victòries i també quan vam jugar millor", diu.
Un bon tancament per a una etapa exitosa i de creixement personal. "La veritat que la meva experiència al Tizona ha estat molt positiva, molt bona. He crescut molt amb els jugadors i he après moltíssim cada any, independentment del resultat final. Els companys i el club m'han ajudat en tot moment", assegura. Ara, emprendrà una nova aventura en un dels clubs referents del bàsquet espanyol: Valencia Basket. Farà el salt de la Primera FEB masculina fins a la Lliga Femenina per formar part del cos tècnic de l'actual campió de la competició i gran dominador estatal dels últims temps.
"És un club potència a nivell estatal i quan va sortir l'opció va anar tot molt rodat. És una passa important per a mi perquè jugarem competició europea i és una circumstància que no havia viscut fins ara", reflexiona. Capdevila formarà part del cos tècnic de Javier Torralba, en l'inici d'una nova etapa al conjunt valencianista, però el llistó d'un últim lustre ple de títols. "El repte és molt maco. És una responsabilitat estar en un equip d'aquesta dimensió i intentaré ajudar al màxim a l'entrenador i les jugadores per competir al màxim. Les eines que tindrem són fantàstiques i s'ha de continuar amb la línia dels últims anys", diu.
Com a curiositat, l'entrada de Capdevila en el cos tècnic del conjunt taronja suposa un canvi de cromos entre entrenadores sabadellenques després de la sortida de Glòria Estopà, que va fitxar per Casademont Zaragoza, un altre dels aspirants als títols. "Entre companyes ens coneixem i ens tenim molt respecte. Penso que sempre ens desitgem el millor. Al final, que dues sabadellenques puguem tenir lloc a la lliga i en clubs candidats és un èxit del bàsquet i els clubs de la ciutat", assevera. De moment, però, es troba gaudint d'unes merescudes vacances abans que la pilota es torni a posar en joc.