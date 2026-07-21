El somni olímpic de Carme Valero, protagonista del primer Míting Històrics de la JAS

Fa cinquanta anys, Carme Valero es va convertir en la primera atleta espanyola a ser olímpica, als Jocs de Montreal del 1976. La sabadellenca va ser una pionera i una referent per a totes les dones i esportistes de l'estat, marcant una fita inimaginable uns anys enrere. Valero es va guanyar el somni olímpic uns mesos abans, el febrer d'aquell mateix any, quan va ser campiona del món de cros a Chepstow, al País de Gal·les.
Per commemorar aquesta efemèride de la recordada millor atleta de tots els temps, la Joventut Atlètica de Sabadell, la seva segona família, organitza aquest dijous la primera edició del Míting Històrics, en què s'homenatjarà la figura de la Carme Valero en el cinquanta aniversari del seu debut olímpic, a l'Estadi Josep Molins de Sant Oleguer. En l'acte també rebran un reconeixement el medallista paralímpic, José Santos, i l'ànima de la JAS, el mateix Josep Molins. Es lliurarà una placa commemorativa en homenatge a tots tres, en el cas de Molins i de Valero, en realitzar-se a títol pòstum, la recolliran les seves famílies.
La jornada arrencarà cap a les 18:30 h amb dues proves d'esport de promoció. "La Carme va començar a fer atletisme des de petita, i per això també hem volgut incloure proves de promoció en el míting", assegura Juanma Prieto, secretari de l'entitat. Després, es faran proves també d'esport adaptat com a reconeixement a la tasca del José Santos i dins del programa homenatge en què consistirà la jornada abans d'iniciar les proves dels 100, 800 i 1.500 m.
La previsió és que l'acte de reconeixement es realitzi cap a les 20 h, i que duri aproximadament mitja hora, incloent-hi lliurament de plaques, parlament de les institucions presents, la Federació Catalana d'Atletisme, la Joventut Atlètica i l'Ajuntament de Sabadell, i la foto de família. Tot plegat serà el preàmbul de les proves estrella de la jornada: les finals A dels 1.500 i els 800, en categoria masculina i també femenina. L'esdeveniment finalitzarà superades les 21 h de la nit.
Tot i que les dates i l'exigent calendari no és l'ideal, la participació se situarà pròxima al centenar i mig d'atletes inscrits en les diverses proves. "Tindrem un bon nivell, tot i que la logística no ha ajudat. Tindrem una bona representació i l'acollida ha estat positiva", apunta Prieto. Tot plegat servirà com a tret de sortida d'una iniciativa que la JAS espera mantenir en el temps, amb el canvi al capdavant de l'entitat després de l'arribada de Dani Peula com a president. "Els pròxims anys el míting estarà més enfocat a tenir més proves atlètiques i més nivell general. En aquesta primera edició volíem que el més important fos l'homenatge", diu el secretari de l'entitat. En qualsevol cas, un punt de partida per a una iniciativa que permetrà celebrar la història de la Joventut Atlètica i els èxits del passat.